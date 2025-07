Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de laatste vier BMW M1’s anders zijn | Sjoerds Weetjes 458

Nu is de BMW M1 een gewild verzamelaarsobject, maar toen het model uitkwam was-ie niet zo gewild als BMW had gehoopt. In deze aflevering het verhaal van de allereerste straatauto van de hand van de BMW Motorsport-divisie.

De BMW M1, zoals je in de video in een exclusieve blauwe carrosseriekleur ziet, is de allereerste straatauto gebaseerd op een racewagen van BMW Motorsport. Tot dat moment gebruikte de motorsportafdeling altijd een straatauto, die werd omgebouwd tot circuitbeul.

BMW M1 uit het BMW Museum

Waarom wijzigde BMW plots van koers? Dat hoor je in deze aflevering van Sjoerds Weetjes. Sjoerd van Bilsen vertelt je het hele verhaal over de BMW M1. Hij geeft ook aan hoe ambitieus BMW met het motorsportproject was. Hij geeft aan hoeveel exemplaren BMW dacht te kunnen verkopen en hoeveel het er uiteindelijk zijn geworden. Sjoerd verklapt bovendien hoeveel exemplaren van de M1 na het productie-einde zijn vervaardigd. Jazeker, je leest het goed. Sjoerd geeft tevens aan hoe je die auto’s herkent.

Voor de video gebruikt Sjoerd een exemplaar van het BMW Museum. Deze is in een blauwe kleur uitgevoerd, zoals de sportcoupé op de cover van de brochure stond. Slechts 59 exemplaren kregen af fabriek deze tint. Daarmee is de blauwe BMW M1 exclusiever dan een witte, oranje of rode M1, maar niet zo uniek als een zilvergrijze of zwarte M1. Je hoort erover in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

Sjoerds Weetjes iedere vrijdag

