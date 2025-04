Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom Alfa Romeo de 156 Sportwagon eerst niet wilde | Sjoerds Weetjes 448

De Alfa Romeo 156 was een schot in de roos en niet in de laatste plaats door de Sportwagon als tweede carrosserievariant. Toch stond die koetswerkstijl niet op de oorspronkelijke introductiekalender van Alfa Romeo. Hoe dat zit, legt Sjoerd van Bilsen je uit in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

De Alfa Romeo 156 Sportwagon staat centraal in deze aflevering van Sjoerds Weetjes. Het management van Alfa Romeo gaf de ontwikkelingsafdeling in de jaren negentig opdracht voor een vierdeurs sedan. Toen de auto er stond, richtte de toenmalige top hun vizier op het volgende project, de uitgestelde 166.

Andere naam Alfa Romeo 156 Sportwagon

Maar het management werd teruggefloten door de ontwerpafdeling. Hoe dat ging, legt Sjoerd je uit. Hij duikt in de historie van de uiterst succesvolle 156-familie. Hij geeft aan hoe het idee van de 156 ontstond. Hij vertelt tevens hoe de 156 een nieuw hoofdstuk kreeg.

Hij verklapt ook wat de oorspronkelijk geplande benaming van de Alfa Romeo 156 Sportwagon was. Sjoerd praat je ook bij over de stijl van de stationwagonversie en wat de carrosserievariant zo bijzonder maakt.

Sjoerds Weetjes vaste rubriek Autovisie

Sjoerds Weetjes is een vaste videorubriek van Autovisie. Elke vrijdag om 16.00 uur verschijnt een nieuwe video op autovisie.nl en op Youtube.com/autovisie. De episode staat altijd in het teken van een bijzonder verhaal. De ene keer behandelt Sjoerd een nieuw model of duikt hij in de historie van een specifiek type, de andere keer belicht hij een opvallend detail of accessoire.

Eerdere video’s over Alfa Romeo

Zo maakte hij eerder een aflevering van het bijvullen van de ruitensproeiervloeistof in een Alfa 4C en maakte hij duidelijk waarom er geen Sportwagon van de huidige Giulia kwam. Ditmaal staat dus de 156 Sportwagon centraal. In de komende aflevering geeft hij een vervolg aan de Italiaanse schoonheid en zet hij de GTA-variant voor de camera.