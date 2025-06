Deel dit: Share App Mail Tweet

Voor zakelijke rijders met lef! Honda Legend vs. Saab 9-5

Als je een youngtimer zakelijk wilt rijden, moet hij wel te verantwoorden zijn. Maar hij mag ook leuk zijn. Kies dus met hart én verstand, want dan kies je mogelijk niet voor de voorspelbare Duitse drie, maar voor deze zeldzame Honda of Saab.

Niets mis met die Duitse drie natuurlijk, juist daarom zijn ze zo populair als youngtimer. Maar heel spannend zijn ze daardoor niet, eerder de veilige keuze. Het andere uiterste zijn de frivole Franse types, zoals de Renault Vel Satis en de Citroën C6, die we eerder in deze rubriek de spotlights pakten.

Tweetal met exclusief randje

Maar er is een gulden middenweg, met als bonus een uiterst exclusief randje en dat is dit tweetal. De Saab 9-5 kom je al niet vaak tegen, maar de Honda Legend is helemaal een witte raaf in onze lage landen. We vinden 21 stuks van de Zweed te koop staan in Nederland, maar van de Honda Legend welgeteld één. Wie puur voor exclusiviteit gaat, ziet zijn keus dus al uitgetekend.

Honda Legend wel érg anoniem

Als we de Legend bij een Honda-specialist in Zeist ontmoeten, is dat eerlijk gezegd geen feest van herkenning. Daarvoor zijn er te weinig verkocht en ook is het model alweer te lang geleden geleverd. Bovendien maakte Honda hier vooral naam met de Civic; de Accord vonden wij al een forse auto. Terwijl deze Legend uit 2010 pas echt groot is. De auto oogt lang en laag en meet dan ook net geen vijf meter.

Super Handling All Wheel Drive

Opvallende details ontbreken. Of het moet de bijzondere aanduiding SH-AWD op de achterzijde zijn, die aanzet tot een ontcijferingspoging. Het blijkt de benoeming te zijn voor Super Handling All Wheel Drive te zijn. Een onderscheiding waaruit technische trots blijkt en niet onterecht, want de techniek is inderdaad bijzonder.

Want niet alleen worden de aandrijfkrachten over alle vier de wielen verdeeld, het systeem varieert de hoeveelheid aandrijving ook tussen de achterwielen, torque vectoring dus. Dit soort speciale en hoogwaardige techniek is vaak één van de aankoopredenen voor Honda-fans.

Of dit SH-AWD systeem vaak kapotgaat, weten we niet, want wegens de zeer kleine aantallen zijn daar niet echt gegevens over te achterhalen. Een sluitende onderhoudshistorie is zeker een pre, ook bij een Honda met speciale techniek als deze.

Atmosferische V6 met VTEC

Want er is meer techniek die deze auto onderscheidt van concurrenten als een Audi A6 of BMW 5-serie. Zo heeft de V6, die in 2008 qua inhoud groeide van 3,5 naar 3,7 liter ook Honda’s specialiteit, namelijk elektronisch geregelde variabele kleptiming en lifttechniek, oftewel het vermaarde VTEC-systeem.

Eigenzinnig gestileerde Saab 9-5

De 9-5 van de New Generation doet de Saab naam eer aan, ook al is hij een GM-kind en staat hij op het Epsilon II-platform van het Amerikaanse concern. Want het design kun je gerust als eigenzinnig typeren. Met zijn forse voorkomen van dik vijf meter en de nodige show is dit geen dertien in een dozijn-auto, maar ook geen design-durfal, zoals eerdergenoemde Vel Satis of C6.

De Saab is wat betreft het beste van twee werelden: origineel maar niet té gek. De een voelt zich aangesproken door het front met flink wat chroom, de ander valt voor de wulpse derrière en de unieke vorm van het glasshouse. Dit is echt een auto met stijl, die zich distantieert van de grijze massa. Met iets meer show dan de sobere klassieke Saabs van eerdere generaties.

De eigenzinnigheid mag dan een familietrekje zijn, de 9-5 NG is wel een kind van een andere tijd. Aan boord herbeleven we de teleurstelling van toen weer: de gebruikte plastics waarin de meters zijn gevat, ogen goedkoop, om over de plastic chroomrandjes van veel draaiknoppen maar te zwijgen.

Turbo-Saab de gouden middenweg

Qua motorisering en techniek was deze laatste Saab ook niet heel speciaal, maar goed genoeg. Je had twee turbodiesels in twee vermogensniveaus (een 160 pk TiD 160 en een 190 pk TTiD) en drie benzinemotoren. De 1.6 turbo met 180 pk, geen slechte motor maar ook geen aanrader, omdat de 9-5 met een leeggewicht van net geen 1.600 kg niet de lichtste is.

Zoals zo vaak is ook hier de gulden middenweg, de 2.0 Turbo met 220 pk, die u hier ziet schitteren, de betere keus. Als dit een echte dubbeltest was geweest, dan hadden we de 2.8 V6 met 300 pk moeten kiezen.

Welke nemen we mee naar huis?

Welke van de twee je mee naar huis moet nemen en welke je moet laten staan? Dat is zeker bij dit duo een kwestie van smaak en voorkeur. Beide zijn ze technisch voldoende goed en de Honda hoogstwaarschijnlijk superieur. Maar het is toch de Saab die ons hart sneller doet kloppen met zijn bijna exclusieve, chique voorkomen. De Saab heeft stijl en straalt prestige uit. De Honda is typisch Honda, een technische topper in een te grijs confectiepak.