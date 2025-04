Deel dit: Share App Mail Tweet

Voor 17.500 euro extra is je Porsche-droom compleet

Omdat het nogal behelpen was in de Porsche 911 Carrera, komt er eindelijk een beetje gang in de sportauto met de komst van de Carrera S, schrijven we met een knipoog. Zeker als 17.500 euro duurdere Cabriolet.

De vernieuwde Porsche 911 werd vorig jaar geïntroduceerd als 394 pk sterke Carrera en als hybride GTS met 541 pk. Een enorm verschil in vermogen, maar ook in prijs. In dat grote gat springt de 911 Carrera S met 480 pk. Met een basisprijs van 217.900 euro is hij zo’n 22 mille duurder dan de basismotor en grofweg 25.000 euro voordeliger dan de GTS.

GT3 snelheid

De Porsche 911 Carrera S heeft dezelfde motor als de Carrera en dat betekent de turbo’s van de vorige 911 GTS. In de basis is de 3,0-liter boxer-zes identiek, maar in de Carrera S mag hij veel meer vermogen leveren.

Met 480 pk komt er 30 pk meer uit dan bij zijn voorganger, terwijl het koppel van 530 Nm gelijk is gebleven. Maar die trekkracht is beschikbaar over een groter toerenbereik. Daardoor sprint hij in 3,5 seconden naar 100 km/h, slechts 0,1 tel langzamer dan de GT3!

Porsche 911 Carrera S Coupé of Cabriolet?

De Porsche 911 Carrera S Cabriolet is 17.500 euro duurder dan de dichte versie. Hij weegt 80 kg meer door onder meer de standaard achterzitjes, de dakconstructie, de uitklapbare veiligheidsbeugels in de achterzijde, verstevigingen in de voorruit en onder de auto.

Om het extra gewicht van de Porsche 911 Carrera S Cabriolet te compenseren heeft de versie met softtop stijvere en dikkere stabi’s in vergelijking met de coupé. Sowieso heeft de Carrera S de betere schokdempers van de GTS die een breder werkgebied hebben. Meer comfort dus én meer scherpte.

Turbogeblaas van de Porsche 911 Carrera S

Het resultaat is dat de Porsche 911 Carrera S Cabriolet vrijwel hetzelfde rijgenot biedt als een dichte versie.

De nieuwe motor loopt fel door naar de begrenzer bij 7500 toeren per minuut en hij laat zijn turbogeluiden goed horen. Besturing, onderstel en weggedrag doen eigenlijk nauwelijks onder voor een gesloten 911. Maar verschillen zijn er wel degelijk in de praktijk, zo blijkt uit de video.