Van deze exclusieve hypercar komen er een paar naar Nederland | Sjoerds Weetjes 474
Al ruim zes jaar laat het herboren De Tomaso zijn P72 zien, maar het moment dat de geplande 72 exemplaren er komen is nu eindelijk daar. In deze aflevering van Sjoerds Weetjes vertelt Sjoerd van Bilsen je waarom de supersportwagen er nu pas komt.
Meer dan tien jaar geleden kwamen de rechten op de naam DeTomaso weer in nieuwe handen. En wederom werd een poging ondernomen om het sportwagenmerk nieuw leven in te blazen. Na het overlijden van grondlegger Alejandro DeTomaso was dat reeds geprobeerd, maar zonder resultaat.
De Tomaso P72 toch in productie
De huidige eigenaar leek dezelfde, tevergeefse kant op te gaan. Maar eind dit jaar zal er weer een productiemodel onder de naam De Tomaso bestaan. De eerste van een gelimiteerde reeks van 72 stuks gaat dan in productie.
Vier medewerkers doen er 1.600 uur over om de auto in elkaar te zetten. Bij de 71 exemplaren die volgen, blijft het niet. De autobouwer heeft meer plannen, zoals de reeds aangekondigde P900. Maar er staat meer op stapel, zoals je hoort in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.
Iedere vrijdag Sjoerds Weetjes
Sjoerds Weetjes is een vaste videorubriek van Autovisie. In elke aflevering duikt Sjoerd in de geschiedenis van een model of belicht hij een onderdeel van het ontwikkelingstraject. Hij geeft informatie aan de hand van de gesprekken die hij had met ontwerpers, CEO’s of productmensen.
De videorubriek Sjoerds Weetjes telt inmiddels meer dan 470 afleveringen. Sjoerd heeft eerder een aflevering over De Tomaso gemaakt, waarin hij uit de doeken doet hoe de laatste De Tomaso onder supervisie van Alejandro verscheen.
