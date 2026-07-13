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Van deze Alfa Romeo bestaat er slechts één op de hele wereld

Wie een jaartje of twintig geleden een nieuwe cabriolet van Alfa Romeo wilde kopen, was aangewezen op de Spider. Als het aan designhuis Bertone had gelegen, was er een alternatief geweest. Hoe dat zit hoor je in Sjoerds Weetjes 512.

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Alfa Romeo en open auto’s. Het is een combinatie die vandaag de dag niet meer bestaat, maar de prijslijsten in het verleden vermeldde vele cabriolets, veelal onder de naam Spider. En die historische lijn toont veel prachtige, tijdloze en inmiddels tot ware klassiekers verheven modellen.

Alfa Romeo Spider

De laatste Alfa Romeo met de aanduiding Spider dateert van het begin van het vorige decennium, die kekke Alfa 4C Spider. Dat was overigens een model dat de Italiaanse autobouwer in de schoot kreeg geworpen, want hij stond op de agenda van een ander merk binnen het Fiat-concern. De 4C Spider volgde na de fabelachtige 8C Spider, gebaseerd op de Maserati Spider.

Maar als je het over Spider zonder een andere benaming erbij hebt, dan is de laatste editie die uit 2006. De open broer van de Brera, die onder luidt applause als concept car werd gepresenteerd en door de aanhoudende enthousiaste reacties van Alfa Romeo mocht worden uitgewerkt. Het was namelijk een studiemodel van de hand van meesterontwerper Giorgietto Giugiaro. De productie kwam echter in handen van Pininfarina, Giugiaro’s tegenspeler.

Open Brera

De Spider was Alfa’s antwoord op modellen als de Audi TT, BMW Z4 en Mercedes SLK. Het model had een softtop, voorwielaandrijving en desgewenst een vier- of zescilinder motor onder de kap. De auto maakte deel uit van het tweeluik met de Brera, zoals hierboven reeds benoemd. De Brera stond er in zijn oorspronkelijke ontwerp alleen als coupé.

Voor de productieversie ging de coupé terug naar de tekentafel. Niet in de laatste plaats omdat Giugiaro er ook een open variant van ging maken. De technische basis van het conceptmodel bestond niet. Het was een vrije keus van de bouwer. De productieversie daarentegen moest gebouwd worden op een bestaande bodemsectie om zo de productiekosten beheersbaar te maken en de bouw van de auto te vergemakkelijken.

Enige Alfa Romeo GT Cabrio ter wereld

Toen Alfa Romeo groen licht gaf voor de Brera had het concern nog een coupé in ontwikkeling, de GT. Dat model kwam voor de Brera uit. En er waren voorstanders voor ook een open variant. Die kwam er nooit. Maar er bestaat er wel één. Die GT Cabrio van de hand van Bertone is weliswaar bijna een kwart eeuw oud, hij bestaat nog steeds. Het verhaal over de GT Cabriolet hoor je in Sjoerds Weetjes 512.