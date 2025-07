Deel dit: Share App Mail Tweet

Ton stopte met roken en kocht van dat geld een Spitfire die wel van rookt

Van het geld dat Ton van der Linden ruim 25 jaar geleden overhield nadat hij was gestopt met roken, kocht hij deze Triumph Spitfire. Die rookte soms ook.

Deze witte Spitfire 1500 komt uit 1980 en is één van de laatste 3.000 geleverde. Het is echt mijn kindje, ik heb hem al 25 jaar. Grappig is dat ik toen ik een jongetje van een jaar of 15 was, met drie vrienden op een zolderkamer zat en dat we op papier hebben geschreven dat onze eerste auto een Spitfire zou zijn als wij 18 waren. Die kon je toen kopen voor 1.500 gulden, maar dan had je wel een wrak. Wij zouden daarmee dan naar Zuid-Frankrijk rijden.

Een Triumph Spitfire gekocht

Dat is nooit gebeurd. Pas vele jaren later, toen ik besloten had te stoppen met roken, heb ik van het geld dat ik overhield deze auto gekocht. Ik heb hem in niet-rijdende staat gekocht, met motorproblemen. Hij had zo’n driekwart jaar stilgestaan, omdat hij niet door de apk was gekomen. Een bekende die auto’s repareert, heeft hem toen gerepareerd en voor een geldige apk gezorgd, zodat ik kon rijden. Maar ja, een Spitfire is een Engelse auto met zo zijn gebreken.