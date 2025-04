Deel dit: Share App Mail Tweet

Thijs kocht op zijn 14e deze Volvo 245 en hing er een turbomotor in

De Volvo 245 van Thijs is geen gewone GL, maar een exemplaar met heel veel kanten, verrassend veelzijdig. Net als zijn eigenaar.

Het zou te makkelijk zijn om te zeggen dat Thijs’ autoliefde volledig is toe te schrijven aan zijn vader. Die was zeker bepalend en speelde recent ook een hoofdrol in deze rubriek met diens hobbyauto, een Volvo 164.

Kapotte Volvo 245 van de buurman

“Inderdaad ben ik met het Volvo-virus door mijn vader besmet geraakt, maar ik was al eerder gek van alles wat een motor heeft: van brommers en boten tot auto’s. Toch raakte ik verliefd op de Volvo 244 van mijn vader.”

Toen onze buurman zijn Volvo kapotgereden had, zag ik een kans. Hij had tijdens een rit naar het noorden van Nederland zijn koelwater verloren en zijn motor kapotgedraaid. Bij terugkomst bood hij mijn vader de auto aan, maar die wilde hem niet. Ik wilde hem toen per se hebben en wist hem als 14-jarige te kopen met mijn spaargeld voor maar 300 euro. Dat was toen en nu geen geld; tegenwoordig doet zo’n auto zonder motor ook al gauw 4.000 euro.”

Motorswap

“De motor heb ik toen samen met mijn vader gedemonteerd, laten reviseren en er daarna weer ingehangen. Maar dat was een B21A-motor, een 2,1-liter viercilinder met weinig vermogen, gekoppeld aan een BW35 3-traps automaat. Dat is een automaat die onder Volvo-kenners bekendstaat als een niet al te beste bak die niet lekker schakelt. En dat klopt ook. Uiteindelijk besloot ik de bak en motor te vervangen en een ‘motorswap’ te doen. Ik koos voor een motor uit een 940 Turbo, om precies te zijn de B230FK, in combinatie met een vijfversnellingsbak. “

“Verder heeft de auto nu ook een lpg G3-systeem. Daardoor heeft hij flink meer vermogen, niet alleen door de uitlaat, maar ook door de lpg. Want door het hogere octaangetal van lpg kun je ook de ontsteking en de turbodruk aanpassen. Met de standaard ECU heb je een turbodruk van zo’n 0,7-0,8 bar, nu kan ik 1,1 bar halen.”