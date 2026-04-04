Thijs (27) verruilde zijn Porsche voor deze gekke klassieker: “Ik heb hem geen seconde gemist”

Eerst had Thijs Bogaert snelle auto’s, zoals een Mercedes A250 en een Porsche Cayman. Maar hij had altijd een zwak voor klassiekers. Nu rijdt hij in een Renault 4CV.

In Uw Garage vertelt de 27-jarige Thijs hoe hij aan deze auto komt.

Van Porsche Cayman naar Renault 4CV

“Mijn vorige auto was een Porsche Cayman, maar die kreeg problemen en de reparaties kon ik niet betalen. Toen ben ik gaan zoeken naar iets anders leuks en bijzonders. Klassiekers trokken mij altijd al, vanaf heel jong. We gaan altijd één keer per jaar naar Goodwood. Daar zie je heel veel mooie auto’s staan en rijden. Die Porsche heb ik ongeveer 3 jaar gehad. Een jaar voordat-ie de deur uitging, begon het gevoel al: als die weggaat, dan komt er een mooie klassieker.”

“Ik zat eerst te kijken naar een Fiat Topolino, een beetje in dezelfde stijl. Maar een oude Italiaanse auto leek me te fragiel. Uiteindelijk ben ik bij deze Renault 4CV uitgekomen, omdat die bijzonder mooi was. De lijnen spreken me aan, mooi gestroomlijnd, en het bolle ook. Tegenwoordig is alles heel hoekig.”

(Afbeelding: Noël van Bilsen)

“Kijk, een Porsche is snel en hard en leuk, maar dit is veel bijzonderder. Je ziet ze minder, niemand weet er iets van – dan kun je nog eens wat vertellen – en het is ook zelf te repareren als er iets kapot mocht zijn.”

Klassieker uit de winterstalling

“Die Porsche had ik alleen maar omdat het een prachtige auto is om te zien. Dat is deze ook. En het is weer iets bijzonders. Ik heb hem nog maar een klein jaartje, in juli een jaar. In de zomer heb ik er stukjes mee gereden en in de winter heeft hij stilgestaan.”

“Gisteren heb ik er weer een stukje in gereden en dan weet je weer: o ja, daarom heb ik die auto, voor die bijzondere beleving bij het rijden. Mijn moeder zei al: ‘Je gaat 50 jaar terug In de tijd’ en zo is het ook echt. Ik ben 27 jaar, ik kan me niet voorstellen dat dit vroeger normaal was, dat je naar de stad ging in deze auto, dat iedereen zo reed. Dit was vroeger wat nu de Volkswagen Golf is.”

Toekomstplannen

“Wat m’n toekomstplannen zijn? Vooral proberen om hem zo mooi te houden. Misschien koop ik er nog weleens iets bij, maar ik zal deze niet snel wegdoen. En ik kan er maar één kwijt, dus… We hebben hier de Dijken- en krekenrally, die is best bekend in Zeeland, die willen mijn vader en ik nog eens rijden.”