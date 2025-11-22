Deel dit: Share App Mail Tweet

Ronald moet áltijd een projectauto hebben (ook van zijn vriendin)

‘Ga alsjeblieft weer een nieuwe projectauto zoeken’, zei de partner van Ronald ter Steege na zijn eerste project. Dat hoor je niet vaak en hij is dan ook heel blij met haar.

“Mijn vader werkte bij een schadebedrijf. Dat was toen nog een heel klein bedrijf en ik hing altijd aan de broekspijpen bij pa”, begint Ter Steege te vertellen. “Als de eigenaar op vakantie was in de bouwvak, woonden wij drie weken in hun huis. In die tijd zat verf in blikken en dan sloeg ik een deuk in zo’n leeg blik en plamuurde ik het weg.”

Leren restaureren

“Zo heb ik mezelf het vak geleerd. Toen ik een jaar of 12 was, kocht de eigenaar van het schadebedrijf een oude trekker en vroeg aan mijn pa of dat niet iets voor mij was om in de vakantie op te knappen. En zo ben ik daar in de herfstvakantie begonnen met mijn eerste klus. Toen die trekker klaar was, zeiden ze: ‘Nu kun je ook wel eens dat spatbord proberen uit te deuken.’ Zo is dat balletje gaan rollen.”

“Van mijn 12e tot mijn 30e heb ik dat volgehouden en steeds meer geleerd. Elk vrij uurtje dat ik had, was ik daar, maar mijn cijfers op school mochten er niet onder lijden. Die ouwe baas vroeg dus soms naar mijn rapportcijfers, want als daar een laag cijfer tussen stond, mocht ik minder vaak komen. Dus dat was voor mij een drijfveer om goed mijn best op school te doen.”

Rijden in een Austin Seven

“In 1989 bestond dit dorp 850 jaar. Twee of drie jaar daarvoor hadden zij een Austin Seven gekocht, de voorganger van de auto die wij nu hebben. Die hebben ze toen met een aantal mensen, waaronder mijn vader, gerestaureerd. De deadline was toen om voor dat feest vanwege het 850-jarig bestaan die auto klaar te hebben. En toen hebben mijn ouders in klederdracht uit de jaren 30 – die auto was van 1934 – in die optocht meegereden. Ik zie mezelf nog als een kind achter in die Austin zitten.”

“Jaren later werd die auto in Roden, een wat groter dorp verderop, tijdens de Roder Marktoptocht gebruikt om de mini-missen in rond te rijden. Je had een grote missverkiezing en je had ook de mini-missen. Ik mocht altijd op zaterdagochtend die auto poetsen. Toen ik mijn rijbewijs had, mocht op een gegeven moment die auto naar de bloemist brengen. Nou, dan was ik de koning te rijk! En op gegeven moment mocht ik zelf ook in die auto tijdens de optocht meerijden. Nou, toen was ik zo trots als maar kan.”

Eerste projectauto gekocht

“Later heb ik ook enkele keren met mijn vriendin oldtimerrally’s daarin gereden. Maar dan ben je wel altijd met andermans auto op pad. Dus hadden we het er wel eens over dat het mooi zou zijn als we zelf zoiets zouden hebben. Toen was ik al met de aanschaf van een auto bezig, dus 2-3 weken later kon ik zeggen: ‘Da’s toevallig! Verderop staat ongeveer net zo’n auto te koop.’ Zo heb ik in 2006 mijn eerste projectauto gekocht en is de hobby aan het rollen gegaan, uit een soort jeugdsentiment.” Hoe zijn collectie later uitbreidde, zie je in bovenstaande video.