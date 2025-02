Deel dit: Share App Mail Tweet

Noël (23) zocht jaren naar deze klassieke Austin Mini Cooper

Noël van Bilsen is er eentje uit de categorie ‘Zo vader, zo zoon’. En ook zijn keuze voor de Austin Mini Cooper van 1968 kent een familieachtergrond.

“Al op mijn vierde wist ik het zeker: ik wilde ook een Mini. Thuis hadden mijn ouders een Mini Cooper S, eentje uit het BMW-tijdperk, ik meen uit 2002. Maar ver daarvoor had ik ook al mooie verhalen van mijn opa gehoord; die had ik onthouden”, begint Van Bilsen zijn verhaal.

Mini 1000 HLE als eerste auto

“Op mijn achttiende haalde ik mijn rijbewijs en wist het ik nog steeds zeker: ik wilde een Mini. Een jaar later kocht ik een Mini 1000 HLE uit 1983, in de kleur Clipper Blue met een prachtige ruitjesbekleding. De motor bleek al snel niet goed te zijn: een ritje van een uur van mijn woonplaats Roosendaal naar Eindhoven kostte me een liter motorolie.”

“Die motor is vervangen door een ander, gereviseerd exemplaar. Ook heb ik toen 7,5- inch remschijven met rembekrachtiging laten monteren. Cosmetisch heb ik hem zoveel mogelijk een jaren 60-look gegeven; zo heb ik het gereviseerde motorblok meteen groen laten maken.”

“In het interieur heb ik de twee klokken in kunststof behuizing die in de jaren tachtig standaard was, vervangen door de ovale unit in het midden van het dashboard met een snelheidsmeter, geflankeerd door twee metertjes. In die auto heb ik wel flink wat geld gestopt.”

Op zoek naar een originele Austin Mini Cooper

“Ondertussen hield ik voor de lol Marktplaats en anders occasionsites bij qua vraag en aanbod en prijzen van jaren 60-Mini’s. Zo deed ik veel kennis op. Ook kwam ik erachter dat ik toch echt een Mk I of Mk II Mini Cooper wilde. Ik zag dat een Cooper S veel meer status had en veel duurder is en dat daar veel vraag naar was. Ik houd juist wel van de underdog-positie die een Cooper heeft. Inmiddels was ik eigenlijk al op zoek naar zo’n auto.”

“Die zoektocht naar zo’n Mini duurde ongeveer twee jaar, want ik had wel een aantal harde eisen: hij moest matching numbers hebben en origineel zijn met zo veel mogelijk authentieke details (anders dan Austin Mini oprijwagen). Diezelfde voorwaarden stelde ik aan de techniek: de hydrolastische vering, de ruitenwissermotor, maar ook de lastig te vinden 7-inch remschijven moesten er allemaal op zitten als de auto ook origineel zo geleverd was.”

Droomauto gevonden in Frankrijk

“Uiteindelijk vond ik dichtbij Parijs via contacten in het Mini-wereldje een auto die geschikt leek. Die ben ik gaan bekijken met mijn vader én moeder, want ik wist dat ik deze auto voor het leven wilde hebben. Het was echt een auto zoals ik hem wilde. Met veel historie erbij, onder andere de aankoopfactuur uit 1968. Daarop zie je dat deze Austin Cooper Mk II nieuw is geleverd op 23 oktober 1968 aan ene monsieur Joseph Giraudo in Cannes door Grand Garage Continental, de dealer daar, voor 11.348 Franse francs.”

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

“Zowel het chassis- als het motornummer staat op de factuur vermeld, als ook de kleur Island Blue. Als optie staan sièges sport (sportstoelen) vermeld. Ook zie je op de aankoopbon dat er een Simca 1300 op werd ingeruild. Verder zitten de originele serviceboekjes erbij. Hoewel de Cooper niet goedkoop was, vond ik hem door zijn goede staat en vele originele details dat geld wel waard.”

