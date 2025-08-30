Deel dit: Share App Mail Tweet

Marco’s Normale Citroën ID 19 is eigenlijk heel bijzonder

Marco Lagarde had een mooie Citroën DS, maar viel voor het bijzondere van de meest simpele ID: de Normale.

Citroën had in 1955 de DS 19 op de markt gebracht en de Traction Avant, die al ruim 20 jaar meeging, stond ook nog in de showroom. Die DS was een stuk duurder, 1.069.000 Fanse francs tegen 692.500 voor de Traction, én behoorlijk avantgardistisch.

Huiverig voor de nieuwe

Veel mensen waren wat huiverig voor al het nieuwe; het hydraulische veersysteem, de ook via het hydraulisch systeem werkende halfautomaat, en in plaats van een rempedaal stond er een soort paddenstoel met een extreem kleine ‘slag’ op de vloer. En ook aan het uiterlijk moesten de klanten behoorlijk wennen. Citroën wilde Traction-rijders niet afschrikken, hun volgende auto moest immers een DS zijn. Daarom is de ID ontwikkeld.

Wel de stuurbekrachtiging en het comfort van het veersysteem, maar een handgeschakelde versnellingsbak en een normaal rempedaal. Door de handbak kon de hydrauliek eenvoudiger gemaakt worden en in combinatie met een wat soberder uitvoering zorgde dat voor een lagere prijs. Voor de Franse markt kwam ook een zo ver mogelijk uitgekleed model op de markt. Dat is de ID Normale die je op deze pagina’s ziet. Een iets minder krachtige motor, geen losse voorstoelen maar een bank, alleen een zonneklep voor de bestuurder, rond het dak en het voorraam zwart gespoten sierlijsten van staal in plaats van aluminium, rond de koplampen ook zwart gespoten ringen.

De prijs van de Citroën ID Normale

Er was géén ruitensproeier, de tank had een kleinere inhoud, ook de motorkap was van staal in plaats van aluminium en moest het stellen zonder geluidsisolatie. De kleur was altijd zwart en zo waren er nog wat zaken waarop is beknibbeld. De prijs kwam daarmee op 860.000 francs. Maar het was voor Citroën eigenlijk te duur om deze auto te verkopen. Voor zo’n stalen motorkap moest bijvoorbeeld de hele productielijn worden onderbroken. De andere uitvoeringen van de ID, de Luxe en de Confort, zijn in grote aantallen verkocht. De ID heeft het zelfs beter gedaan dan de DS. Van beide types samen zijn 1.455.746 exemplaren gebouwd. De Citroën ID Normale is blijven steken op nog geen 400 stuks.