Iwan Vlaar heeft een klassieke Nissan die echt niemand kent

Is het een Checker? Is het een Humber? Is het iets Russisch? Iwan Vlaar helpt u graag uit de droom. Dit is zijn klassieke Nissan Cedric.

‘Drieëndertig jaar geleden kocht ik mijn eerste auto, een Datsun 100A. Dat was toen al iets bijzonders en ik werd lid van een Datsun-club. Voordat je het weet, heb je twee, drie Datsuns. Het merk Datsun is in Nederland overgegaan naar Nissan, dus er kwamen ook Nissans bij de verzameling.

Nissan is veel ouder dan de jaren tachtig

En dan ontdek je dat Nissan veel ouder is dan de jaren tachtig. Ik ging er documentatie bij verzamelen en kwam folders tegen van modellen die je hier nooit hebt gezien, omdat ze hier nooit verkocht zijn, zoals deze Nissan Cedric.

Gekocht uit een Australische collectie

Deze auto komt uit Australië. Het was niet altijd makkelijk om over die afstand contact te krijgen met de verkopers, maar op een goed moment kreeg ik via Facebook een vriendschapsverzoek van een Datsun-eigenaar uit Australië. Hij liet foto’s zien van zijn Datsun-collectie.

Eén van de auto’s was deze Cedric. Ik sloeg erop aan: ‘O, dat vind ik zo’n mooi model en ik ben al best lang aan het zoeken naar zo’n auto.’ En hij zegt: ‘Nou, misschien is deze wel te koop.’ Hij bleek bewust op zoek te zijn naar een goed thuis voor zijn auto. We konden hem voor een mooie prijs overnemen.

Hij is in 2018 in een container naar Nederland gekomen en vanaf dat moment genieten we ervan. We doen mensen versteld staan, want niemand weet dat dit een Nissan is. Niemand begrijpt ook dat het een Nissan is en geen Datsun.

Nergens op de auto staat ‘Nissan’

Dit model is nooit als Datsun verkocht, is altijd een Nissan geweest, alhoewel ‘Nissan’ nergens op de auto staat. De enige plek waar je het tegenkomt, is op het stuur, daar staat een N. En op het typeplaatje staat Nissan Motor Co. Ltd.

De auto heeft een 1,9-liter viercilinder. Geen enorm grote motor, maar omdat het een korteslagmotor is, wil-ie graag werken en het rijdt verrassend goed voor zo’n oud model. Deze auto was in de conditie zoals je hem hier ziet: ontzettend goed beschermd door de eerste eigenaar, tot ver in de jaren 2000.