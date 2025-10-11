Deel dit: Share App Mail Tweet

‘Engelsen maken auto’s 80 procent goed, het laatste deel doe je zelf’

Maarten van Helden heeft vroeger geracet met een Westfield en een Radical. De voorkeur voor Engels, licht, snel en met Lotus-embleem is terug te zien in zijn garage.

Van Helden begon op tweewielers, maar stapte na een aanrijding over op auto’s. “Er kwam een MG Midget, zo rot als een mispel. En toen is de ellende begonnen. Engelsen hebben hun auto’s nooit 100 procent goed gemaakt. Dat was altijd 80 procent en die laatste 20 procent moest je dan zelf doen.”

Liefde voor Engelse auto’s

“Die Midget was ook zo’n auto. En het ging me niet snel genoeg. De Midget liep 150, maar in de buurt was iemand met een MG B die net iets harder liep… Op de sloop haalde ik twee carburateurs van een oude Alfa en dan leer je vanzelf met sproeiers omgaan: dat er een stationair gebied is, een overgangsgebied en een vermogengebied. Dat gaat automatisch, dat hoor je. En toen ging de Midget dus harder dan de MG B. En op hetzelfde moment vallen de dorpels onder die auto weg, de nieuwe dorpels werden vastgezet met popnagels. Ik had nog geen lasapparaat in die tijd, vliegtuigen zaten ook zo in elkaar, dus waarom niet?”

25 jaar lang een Lotus Seven gehad

“Vlak bij mijn woonplaats was een autohandelaar die een zwarte Lotus 7 in de etalage op een verhoging had staan. Daar droomde ik van. En toen ik een keer met mijn huidige vrouw, toen vriendin, uit was geweest, stond er zo’n Lotus Seven langs de stoep geparkeerd. Toen was ik helemaal verkocht; die moest er komen. Ik had zes weken vakantie, dus heb ik zes weken gewerkt. Het maakte niet uit wat ik moest doen, ik werkte waar ik het meest verdiende. En met de opbrengst van de Midget en wat geld van mijn ouders heb ik zo’n Seven gekocht. Die heb ik 25 jaar gehad.”

“In de tussentijd zijn er veel andere Engelse auto’s voorbijgekomen. Een Westfield Eleven, bijvoorbeeld, en later een Radical. Met beide auto’s heb ik geracet. En een TVR, die kocht ik omdat ik in Denemarken op een camping zo’n auto hoorde starten. Bij het horen van dat geluid kwam de jongen in mij weer naar boven, dus kwam er een TVR.”

Van raceauto’s naar straatauto’s

“Ik had een bedrijf en dat heb ik verkocht. In de tijd die ik toen ineens had, ben ik met een trailer achter de auto een tijdje heel Europa door getrokken om te racen met de Radical. Maar op een gegeven moment dacht ik: ben ik nou alweer een rondje aan het rijden? Hoeveel rondjes Spa heb ik ondertussen gedaan? En toen iemand van de ziekenboeg me een keer uit die Radical moest halen omdat ik vreselijke last had van mijn rug, was het tijd om te stoppen. De circuitauto ging eruit, ik begon weer met straatauto’s.” In bovenstaande video zie je welke collectie Maarten van Helden inmiddels verzameld heeft.