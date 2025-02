Deel dit: Share App Mail Tweet

Knight Rider: Diogo kocht op zijn 18e een eigen KITT-car

KITT, uit de Amerikaanse televisieserie Knight Rider, was in feite een Pontiac Firebird Trans Am die zijn tijd ver vooruit was met robotica en zelfs AI. Dat fascineerde Diogo Correia als kind zó, dat hij er op zijn 18e al eentje kocht.

Ik had nog niet eens een rijbewijs, maar ik móést er eentje hebben”, vertelt de nu 24-jarige filmmaker. Ik keek Knight Rider altijd samen met mijn vader op de bank en voor ons beiden was het de absolute droomauto. Mijn vader vond hem toch te kostbaar en besloot dat zo’n Firebird niet voor hem was weggelegd.

KITT

Als jochie van vier begon mijn droom al te groeien, op mijn 12e was die er nog steeds en heb ik een apart spaarpotje gekocht en ervoor gespaard. Op mijn 18e kocht ik mijn eerste Pontiac Firebird. Ik had eigenlijk geen idee waar ik op moest letten. Ik wilde er simpelweg van genieten en er zoveel mogelijk een KITT-replica van maken.

Die eerste auto was van bouwjaar 1992 en had een 3,1-liter zescilinder, terwijl je eigenlijk de V8 wilt hebben. Hij was qua plaatwerk en techniek verder best goed, maar er waren ook genoeg dingen die ik moest aanpakken. Ik wilde dat graag zelf doen en zo de auto leren kennen, ontdekken hoe je sleutelen moest. Maar dat ging niet helemaal goed; demonteren lukte wel, maar daarna elk schroefje weer terugvinden en op de juiste manier en volgorde monteren bleek veel moeilijker.

Uiteindelijk kwam ik deze tegen en daar werd ik snel verliefd op, dus heb ik de eerste ingeruild en deze gekocht. Dit is wel een V8, een vijfliter (305 cubic inches) small block en hij is ouder, namelijk van 1987, dus over twee jaar officieel oldtimer. Nog mooier is dat hij op dezelfde dag ‘jarig’ is als ik. Hij heeft een blauw-metallic kleur die ik prachtig vind.

Origineel was hij rood en misschien ook daardoor is het idee om er een KITT-replica van te maken wat weggezakt. Deze auto is niet helemaal origineel, maar een beetje een Frankenstein: met hier en daar onderdelen die net niet kloppen. Dat kan ik ook wel waarderen. Zoals het interieur dat later opnieuw bekleed is, maar wel met een mooie stof die bij die periode past. Ook heeft zo’n Firebird een soort handtasje in plaats van een dashboardkastje, alleen heeft mijn auto er eentje van een Trans Am. Dat vind ik toch wel leuk, een beetje eigenwijs.

Ik ben geen originaliteitsfreak, maar als het haalbaar is, ben ik wel perfectionistisch. Er is een heel wereldje van clubmensen en specialisten rond deze Firebirds, er zijn meerdere mensen die KITT- replica’s maken. Op een show zie ik wat er goed is en wat er net niet klopt. Voor mij is een Knight Rider-replica geslaagd als je een volwassen man weer kunt laten stralen als een kind wanneer hij de auto ziet.