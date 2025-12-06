Deel dit: Share App Mail Tweet

De Triumph van Rob (72) is bijna af en dan moet-ie de deur uit

Het begint bij Rob Vonk te kriebelen zodra hij een oldtimer in orde heeft gekregen. Na ettelijke Saabs schafte hij een Triumph Vitesse aan. Met beide merken maakte hij kennis aan het begin van zijn carrière.

“Eigenlijk ben ik een Saab-man. Na de middelbare school ben ik begonnen bij een Saab- en British Leyland-dealer in Utrecht. Daar heb ik twee jaar gewerkt, van 1968-1970, ook in de werkplaats, een halfjaar bij British Leyland en een halfjaar bij Saab”, vertelt Rob. “Daarna heb ik twee jaar IVA (autohandelsopleiding, red.) gedaan, vervolgens ben ik nog een jaar of twee teruggegaan naar diezelfde garage, en verder ben ik mijn hele leven in de autobranche gebleven. Het langste ben ik directeur van een leasebedrijf geweest, 25 jaar, een dealerholding.”

Triumph Vitesse toevallig tegengekomen

“De Triumph was geen langgekoesterde droom, maar een auto die toevallig naar boven kwam bij het speuren op internet: wat is leuk, welke prijsklasse, wat wil ik uitgeven? En toen kwam deze voorbij. Hij stond ergens achter Zwolle bij een handelaar. Ik ben wezen kijken en hij stond me aan: een vierzitter, een cabrioletje en een leuke auto om te zien. En het was vertrouwd, omdat ik in mijn begintijd heb gesleuteld aan deze auto’s. Maar het had net zo goed een Saab kunnen zijn of iets anders. Ik was daar helemaal open in.”

“Ik heb in het begin gedoe gehad met de carburateurs die ik niet goed afgesteld kreeg. Die Strombergs zijn eigenlijk ondingen, maar uiteindelijk heb ik het voor elkaar gekregen, met hulp van de Triumph-specialist in Noord-Holland. Daar heeft hij ook groot onderhoud gekregen voordat ik er echt mee ging rijden. Er is onder meer een nieuwe koppeling ingezet, maar die carburateurs, dat bleef een dingetje.”

“Uiteindelijk liepen die over. Dus ik heb ze eraf gehaald, de vlotternaalden vervangen, en stuitte op een rubber ringetje dat ik niet had. Ik dacht: het zit zo wel strak genoeg. Maar ja, toen begon hij toch een beetje door te zweten. Weer eraf gehaald, dikkere ringetjes erin gezet. Nu bleef hij droog, maar als je gas gaf, hikte hij af en toe toch even. Dus toen heb ik ook de rubberen membranen vernieuwd en sindsdien is hij goed.”

Carburateurs synchroniseren

“Ik heb een apparaatje gekocht om ze te kunnen synchroniseren, honderd YouTube-filmpjes bekeken over het afstellen en toen heb ik de Triumph Vitesse een maand of drie geleden nog bij een specialist op de rollentestbank gehad. Die heeft hem gefinetuned, dus ook de ontsteking even gecontroleerd of die op tijd staat. En toen bleek eigenlijk dat ik ze heel goed gesynchroniseerd had. Alleen het CO2 moest hij nog bijstellen en nu loopt de motor als een tierelier.”

“Als het gaat om toekomstplannen, dan is het: genieten, zeker het komende jaar nog. Weet je, het bezit van de zaak is het eind van het vermaak. Ik heb altijd weer dat het dan begint te kriebelen (net als bij onze vorige Uw Garage-kandidaat). Een vriend van me zegt: ‘Soms moet je krabben als het gaat kriebelen en niet meteen iets anders kopen. Dat is met mijn motor ook zo.”

“Dan heb ik een andere motor gekocht en na een halfjaar denk je: ja, maar die is óók leuk. Gelukkig kan er maar één auto en één motor tegelijk in mijn garage, want had ik een loods gehad, dan was-ie in no time vol. Ik blijf een autogek. In het leasebedrijf had ik elk halfjaar wel een andere auto. Vandaar misschien.”