Deel dit: Share App Mail Tweet

De klassieke BMW van Jeroen is een ‘arbeiders-Porsche’

Ooit restaureerde Jeroen Kempen deze BMW 700 LS L uit 1965 samen met zijn opa toen hij nog op de basisschool zat. Nu rijdt hij vol trots in de ‘arbeiders-Porsche’ om die mooie herinneringen levend te houden.

“De liefde voor deze auto is eigenlijk ontstaan nadat mijn opa deze auto had gekocht als bouwpakket. Alles was uit elkaar gehaald; een handleiding waarin stond hoe hij weer in elkaar moest, ontbrak. De carrosserie was gespoten, maar de rest zoals de motorkap en de deuren moest nog gespoten worden”, vertelt Jeroen Kempen in de Uw Garage-rubriek. “Verder was het ‘zoek het maar uit’ en dat vonden we wel een leuke uitdaging.”

BMW 700 LS L opgeknapt met opa

“Mijn oma had namelijk ooit als eerste auto een 700 LS L gehad en zodoende had mijn opa bedacht: zo’n auto gaan we opknappen. Ik zat toen nog op de basisschool en iedere dag na mijn lessen ging ik naar mijn opa om de auto klaar te maken. Samen zoeken, waar moet dit ene onderdeel nu en waar het andere?”

“Vier jaar later, in 2009, was de BMW eindelijk klaar om de weg op te gaan. Maar vanaf dat moment kon mijn opa er zelf door ziekte niet meer in rijden. En daarom ontstond in de familie het idee om de auto als erfstuk door te geven. Dat vind ik ook een heel mooie manier om te herbeleven wat je samen hebt gebouwd met iemand die je dierbaar is.”

Arbeiders-Porsche

Dit is een LS L en dat staat voor Luxus Limousine, wat betekent dat hij 15 cm langer is dan de normale uitvoering. Het motortje zit achterin, het is een tweecilinder boxer met 33 pk. Er zijn ook nog sportcoupés geweest met 45 pk dankzij twee carburateurs, andere zuigers en een andere uitlaat. Deze heeft wel een andere nokkenas en sportzuigers, maar geen dubbele carburateur. Destijds werd deze BMW wel de arbeiders-Porsche genoemd, omdat hij betaalbaar was en hij had een boxermotor, wat in de jaren zestig kenmerkend was voor de Porsche.”

“De BMW heeft voorin lekker veel opbergruimte. De benzinetank zit ook voorin. Hij heeft geen apart benzineklepje, want de vulopening zit onder de motorkap bij de tank. Het is een heel licht sturende auto, omdat de motor achterin ligt. Daarom heb ik altijd voorin wat gereedschap liggen: sowieso wil je niet onthand zitten als je wat overkomt, maar je hebt ook wat gewicht voorin nodig, anders rijdt hij niet zo fijn.”