Chevrolet Bel Air van Rob is ‘de mooiste auto die er is’

Rob Fleischhauer werd Amerikanen-gek door het kijken van veel oude films, maar de Chevrolet Bel Air kreeg hij als kind al in het vizier omdat hij die bij hem altijd door de straat zag rijden. Vanaf dat moment wist hij het zeker: hij moest een Bel Air hebben en op zijn twintigste kocht hij zijn eerste.

Mijn passie voor Amerikaanse auto’s en auto’s in het algemeen komt van vroeger, want mijn vader restaureerde auto’s, dus het zit een beetje in mijn bloed. Mijn vader is altijd meer van de Europese auto’s geweest: Mercedes, Porsche etc. Ik ben in de loop der jaren en door het kijken van veel oude films Amerikanen-gek geworden.

Passie voor Chevrolet Bel Air

Voornamelijk de auto’s uit de jaren 50, 60 en 70 hebben mijn voorkeur. De passie voor Chevrolet en met name de Bel Air komt doordat er vroeger bij ons door de straat altijd een 57er reed. Als klein kind achter de vensterbank dacht ik toen al: zo eentje wil ik later hebben! Later kwam ik hem weer tegen als 57er hardtop coupé in de film Dirty Dancing. Daar was ik toen weer op slag verliefd op.

Ram Horns

De auto is helemaal body-off gerestaureerd. Dus de carrosserie is van het chassis af geweest en dat hebben we dan ook helemaal behandeld, zowel de binnen- als buitenkant van de kokerbalken. Ook de wielophanging is aangepakt: de voorkant is twee inch verlaagd en de achterkant drie inch. Daardoor heeft hij nu een mooie stance. Het spuitwerk hebben we laten doen door een professional. Het interieurwerk hebben we zoveel mogelijk zelf gedaan, maar het stikwerk en maatwerk is door een specialist uitgevoerd. De hemel heeft mijn vader zelf bekleed.

Dat was best een klus vanwege de stalen randen die erin zitten. De vloer is voorzien van Dynomat geluidsisolatie om het resoneren van de motor zo weinig mogelijk te laten doordringen in de auto. De motor is een 265 cubic inch V8, met een zogenaamde powerpack.

Dat wil zeggen: hij werd origineel geleverd met een four barrel-carburateur, een dubbel uitlaatspruitstuk en dubbele uitlaat. Zo leverde hij af fabriek 225 pk. Ik heb aan het motorblok zelf nagenoeg niks veranderd, ik heb er alleen andere spruitstukken op gezet van een 57er Bel Air, zogenaamde Ram Horns.