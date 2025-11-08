Deel dit: Share App Mail Tweet

Boris verbouwde een Volkswagen Karmann Ghia: “Sommigen haten deze auto”

Boris Klijnstra mocht geen auto’s meer kopen, maar voor een mooie Volkswagen Karmann Ghia zou een uitzondering worden gemaakt.

In deze Uw Garage-aflevering legt Klijnstra uit wat hij er allemaal aan heeft gedaan. Er ligt bijvoorbeeld geen luchtgekoelde motor meer in. Niet iedereen vindt dat even leuk. “Sommige mensen haten deze auto”, vertelt Klijnstra zelfs.

Gebruikt als crossauto

“Deze Volkswagen Karmann Ghia is door de vorige eigenaar gekocht voor als kale body. Hij zag dat er nog nummers in stonden, De bodem was lang niet slecht en hij is gaan kijken wat er nodig was voor het krijgen van een kenteken. Na het afwerken van die lijst is hij naar de RDW gegaan en is de auto goedgekeurd en met een 1.200 cc luchtgekoelde benzinemotor aan een nieuw leven op de weg begonnen.”

“Dat is best opmerkelijk, want daarvóór is de Karmann in de autocross gebruikt. Er is zelfs heel verdienstelijk mee gestreden om het Nederlands Kampioenschap. Die vorige eigenaar heeft er behoorlijk werk aan gehad en is er uiteindelijk nog mee naar Oostenrijk geweest, heb ik me laten vertellen. Het uiterlijk was iets anders toen; hij lag lager en er zaten andere banden onder. Maar het bouwen was voor hem leuker dan het rijden, dus kwam de Karmann in 2019 te koop.”

Andere motor in de Volkswagen Karmann Ghia

“Ik heb zelf ook een tijdje met de 1200 gereden. Maar met een daktent erop kreeg dat blokje het onderweg naar de historische race op het strand van Rømø in Denemarken toch wel heel zwaar. We hadden 5 liter olie mee en die waren na de heenreis van 1.200 kilometer op. Op de terugweg reden we elke keer door tot het lampje ging branden en dan was het stoppen bij het volgende tankstation, olie halen en bijvullen. Zo zijn we teruggekomen. En ja, toen was de vraag: wat gaan we doen?”

“Ik ben altijd wel een dieselman geweest. Dus ik vertelde binnen mijn vriendengroep dat ik er een 1.6 diesel in wilde zetten: ‘Dan heb ik het dubbele vermogen!’ En iedereen begon commentaar te leveren: ‘Nee, nee, hij moet luchtgekoeld blijven! Behalve mijn maat Durk. Hij zei gelijk: gaan we doen. Ergens in Brabant kon ik voor een kratje bier een 1.6 TD-blok ophalen. En met een nieuwe distributieriem en een pasplaat voor de versnellingsbak hebben we die erin gezet.”

‘Het blok helemaal reviseren zou prijzig worden, dus gingen we voor een 1.9 TDI’

“En toen zijn we door gaan bouwen: radiator erin, uitlaatje aanpassen, retourleiding trekken naar de tank: heel veel van die kleine dingen. Toen kon alleen de kap niet meer dicht. Maar met een oude klep van een Kever en wat slijp- en laswerk was dat probleem ook opgelost. Die motor bleek niet top meer te zijn en na een paar maanden is de koppakking er tussenuit gegaan. Het blok helemaal reviseren zou prijzig worden, dus besloten we een wat beter blok te monteren, we gingen voor een 1.9 TDI.”

Aanpassingen

“Bij een Volkswagen Kever hangt de motor alleen maar aan de bak, op vier punten. Dat gaat hartstikke mooi, maar niet met de zwaardere en sterkere diesel. Dus hebben we achterin een extra motorsteun gemaakt. Toen was het voor ons ook de uitdaging om alles elektronisch gestuurd te houden. Dus we hebben de kabelboom zover aangepast dat hij netjes op de ECU draait.”

“De inlaat is aangepast naar een pompverstuiver. We hebben heel veel turbo’s geprobeerd, er zit er nu een op van een 2-liter TDI. We wilden per sé een variabele turbo, omdat je dan ook vermogen onderin hebt. Hij heeft nu een pk’tje of 160 denk ik. Durk heeft alle leidingen van de intercooler van rvs gemaakt. Het is serieus aangepakt en als je alles gaat poetsen, dan glimt het tegen je op. Het ligt er ook perfect in. Voor deelname aan een driftdag hebben we er nog een hydro-rem opgezet, zo’n grote handremhendel om de boel in één keer te blokkeren. Hij heeft het eigenlijk niet nodig, want je gooit hem puur op het vermogen ook zo om.”