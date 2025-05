Deel dit: Share App Mail Tweet

Bart pinkte traantje weg bij eerste rit in zijn Caterham 485S

Na een toevallige kennismaking op zijn werk met de Caterham 7 was Bart Oostvogels om. Ooit moest hij zo’n auto hebben, wist hij. En dat is gelukt. Hij heeft er niet zomaar een, hij heeft het Europese topmodel: de Caterham 485S.

“De passie voor auto’s zat er bij mij al vroeg in. Toen ik drie was, kon ik al pappa en mamma zeggen, maar ook heel snel DeuxChevaux. En die autoliefde is in de loop der jaren alleen maar groter geworden”, vertelt Bart.

Caterham is de Champions League als het om sturen gaat

“Als ik dan fastforward doorspoel, kom ik uit in 2017 toen ik voor het eerst kon rijden in een Caterham, een Supersport R uit 1992, notabene mijn bouwjaar. Het was voor mij een openbaring. Toen kwam ik er eigenlijk pas achter hoe een auto kon sturen en aanvoelen. Een Caterham is wat mij betreft dan ook wel een beetje de Champions League als het om sturen gaat.”

“Na die testrit in 2017 begon het bij mij een beetje te kriebelen; ik wilde best graag een Caterham hebben. In 2019 kocht ik een Roadsport met 135 pk, een ex-Academy auto. De Academy is een soort autosportdivisie. Na een paar jaar heb ik die auto weer verkocht. Misschien had ik dat nooit moeten doen, maar die auto had 135 pk en dat is op een gewicht van 550 kg wel veel. Hij had geen sperdifferentieel en ik begon de uitdaging een beetje te missen.”

Per toeval op deze Caterham 485S gestuit

“Vervolgens heb ik jarenlang geen Caterham gehad, maar ik had wel in mijn hoofd dat áls ik weer een Caterham zou kopen, het nu het topmodel binnen de Europese lijnen van Caterham moest zijn, de 485. Een poosje geleden zag ik een advertentie van een rode 485R, die heeft een iets meer hardcore wielophanging. Die stond te koop bij Caterham Nürburgring in Duitsland. Maar op de achtergrond stond deze auto.”

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

“Hij was toen nog niet te koop en ik heb ik gelijk de telefoon gepakt. De verkoper antwoordde toen dat het echt een 485 was en dat die auto in de verkoop ging. Toen was het heel snel een beetje handjeklap en hadden we een deal. Hij is keurig thuisgebracht, ik ben er niet eens voor naar Duitsland gereden.”

“Ik kende die verkoper overigens en hij zei: “Deze auto is puntgaaf, compleet, de historie is bekend en door ons verkocht destijds in 2016, de eerste eigenaar ken ik ook. De auto was altijd in onderhoud geweest bij Caterham Nürburgring en had ook COC-papieren zodat importeren peanuts is. Ik heb hem ongezien gekocht en hij heeft me op geen enkel moment teleurgesteld.”

In tranen

“Als je de aandrijflijn van deze Caterham 485S een keer hebt gehoord en ervaren, krijg je kippenvel. De eerste keer dat ik dat legaal deed, was met mijn vader na de RWD-importkeuring op een eendaagskenteken. Hij moest lachen en ik moest serieus gewoon huilen; nu schiet ik er bijna weer van vol. Dat geluid is niet normaal, bij 8.500 toeren heeft hij zijn piekvermogen van 241 pk. Op 550 kilogram is dat ontzettend veel.”

“En deze auto is bovendien voorzien van een wilde nokkenas. Daarom wilde ik ook altijd een 485, want je kunt ook kiezen voor een normale Duratec tweeliter, maar dan heb je niet deze nokkenas. En juist die scherpe nokkenas maakt alles anders, helemaal in combinatie met die short ratio-versnellingsbak. Hij knalt door die versnellingen en als je dan van je gas gaat… zúlke klappen, asociaal haast, maar zo vet. Het is echt een feest.”