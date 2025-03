Deel dit: Share App Mail Tweet

Uw Garage: de Volvo 164 van Coen is een luxueuze directiewagen

Al op zijn veertiende knapte de Noord-Hollandse Coen Hoefsloot eigenhandig een Volkswagen Kever op. Althans, hij deed een poging daartoe. Tegenwoordig zijn het Volvo’s die zijn garage vullen, waaronder deze Volvo 164.

“Tot dik twintig jaar geleden reed ik voornamelijk Volkswagentjes. Op een gegeven moment kwamen er kinderen en toen moest ik iets veiligers hebben. Toen kocht ik mijn jeugdliefde: een Volvo Amazon. Dat vind ik de gaafste Volvo ooit gemaakt. Ik rijd er nog bijna dagelijks in.

Volvo 164 was een logische keuze

Wel zijn er sindsdien meer Volvo’s bijgekomen. Zo’n tien jaar geleden reed ik veel in een 240 Turbo op gas, maar door veranderende wetgeving werd dat een heel dure grap. Vervolgens heb ik een poosje een 262C Bertone gehad. Met die auto had ik niet zoveel, maar die zescilinder vond ik wel erg prettig.

Daarna was de Volvo 164 een logische keuze. Daar voelde ik me meer in thuis. Bovendien vind ik, dat zal een beetje vreemd klinken, de 200-serie eigenlijk iets te modern. Dat zit hem vooral in de vormgeving, luxe en comfort. Bij die 164 is het allemaal wat zwaarder en lomper. Lekker simpel, daar houd ik wel van.

Niet alles aan de auto is even fraai

Ik vind trouwens niet alles aan de auto fraai. De motor, neus en kont zijn geweldig, maar dat tussenstuk vind ik niet bijzonder mooi. Toch ben ik er erg aan gehecht. Dat komt ook wel omdat je ze maar weinig ziet op straat. Op de Volvo 164 ben ik iets zuiniger dan op mijn Amazon.

Veel duimpjes van jonge kinderen

Als ik ermee rijd krijg ik veel duimpjes, voornamelijk van jonge kinderen tot een jaar of twaalf. Die wijzen en roepen dan: ‘Mama, kijk wat een mooie auto’. Daarnaast weten ook veel oudere mensen de 164 te waarderen.

Weggedrag Volvo 164 is vreselijk

In vergelijking met die Amazon is de Volvo 164 een heel luxe auto. Je zit op leren stoelen, de koets is goed geveerd, hij heeft een automaat, er zit stoelverwarming in, maar ook stuur- en rembekrachtiging. Het spartaanse van de 164 komt vooral tot uiting in het weggedrag. Dat is ronduit vreselijk.”