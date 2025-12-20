Deel dit: Share App Mail Tweet

Timmerman Gerrit (70) bouwde zijn eigen auto van hout: “Ik ga niet bij mijn vrouw op de bank zitten”

De Texelse timmerman Gerrit van Strien bouwde eerst boten en een fiets, allemaal van hout. Maar zijn ultieme idee was zelf een auto maken, ook van hout.

Het was niet zomaar even een bevlieging. Gerrit van Strien kreeg het idee om een houten auto te bouwen al heel lang geleden.

Gerrit was niet van plan om bij zijn vrouw op de bank te gaan zitten

Zo’n 45 jaar geleden, toen hij zijn vrouw ontmoette en toen hij nog boten bouwde. “Ik zei toen we verkering kregen tegen haar dat ik niet van plan was om alle dagen naast haar op de bank te gaan zitten.” Daar was de toekomstige mevrouw Van Strien het wel mee eens en ze beaamt dat hij toen ook al zei dat hij ooit nog eens een houten auto wilde bouwen. Dat idee bleek zeer duurzaam, want het duurde tot mei 2020 voordat de donorauto werd aangeschaft en het project van start ging. “We vonden een Ami 8 uit 1972 bij een handelaar in Hilversum.”

“Die auto was best nog in een goede conditie en de koets konden we zo doorverkopen, want er bestaat een club voor de Ami 8. Daarna hebben we het chassis, dat hetzelfde is als dat van een Besteleend, met grotere veerpoten en ongeveer 100 kg zwaarder dan van een gewone Eend, behandeld nadat we het hadden laten stralen. De motor was verrot, dus die heb ik laten reviseren.” Toen was de basis klaar om de houten auto te gaan ontwerpen en bouwen.

Hout voor de auto

Dan hebben we als leken nog wel even duiding nodig in de houtsoorten, dus legt Van Strien uit wat we zien. “Het lichte hout is essenhout. Dan heb je nog het wat rodere, donkere mahonie-hechthout en verder heb ik wengé gebruikt; dat is net als de eerdergenoemde soorten een soort hardhout. Ik heb die verschillende soorten hout bewust gebruikt om een soort kleurschakering te krijgen in de auto, dat vond ik mooi.”

(Afbeelding: Arno Lingerak) (Afbeelding: Arno Lingerak) (Afbeelding: Arno Lingerak) (Afbeelding: Arno Lingerak)

(Afbeelding: Arno Lingerak) (Afbeelding: Arno Lingerak) (Afbeelding: Arno Lingerak) (Afbeelding: Arno Lingerak)

“Meestal zie je in auto’s wortelhoutfineer, maar ik heb hier notenhoutfineer gebruikt voor het dashboard. Het mahoniehouten hechthout-plaatwerk is 3 mm dik, de deuren zijn 5 mm, maar rond de kofferbak had ik weer voldoende aan 3 mm. De bodemplaat is het dikste met 8 mm. De wieldoppen van de auto bestaan uit meerdere soorten hout. Ik heb er toen één gemaakt, nu volgen er nog drie, want je kunt nu nog zien aan de wielen dat de basis een Citroën is.”