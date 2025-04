Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo trok de DB7 Aston Martin uit een diep dal | Sjoerds Weetjes 445

In de geschiedenisboeken van Aston Martin staat het jaar 1992 met gitzwarte cijfers geschreven, want het was een van de dieptepunten in productie en verkoop van het legendarische merk. Desondanks waren er financiële middelen voor een fonkelnieuw model. In deze aflevering van Sjoerds Weetjes het verhaal achter de Aston Martin DB7 gedoopte sportwagen.

In het jaar 1992 verkocht Aston Martin slechts 46 exemplaren van zijn sportwagens. De fabrikant richtte zich toen op de Virage met zijn V8-motor, maar dat model werd maar tam ontvangen. Een financiële crisis ging eroverheen, waardoor de afzet instortte.

Eerdere crisis

De fabrikant was op dat moment enkele jaren in handen van Ford, dat wel een financiële klap kon opvangen. Bij Aston Martin zelf wist men wel met een crisis om te gaan. Het merk had immers ook de crisis in 1975 overleefd, toen er slechts 19 sportwagens de fabriekspoort verlieten. De reden voor die enorme verkoopdip was te wijten aan de oliecrisis.

Ontstaan van de Aston Martin DB7

In 1992 kwamen weliswaar weinig orders binnen, de geldkraan voor de ontwikkelingsafdeling stond vol open. Nieuwe varianten van de Virage volgden, maar zelfs een compleet nieuw model stond in de kraamkamer. Voor dat model greep Aston Martin uiteindelijk terug op een bekende lettercombinatie. De DB7 was geboren.

Hoe aston Martin die naam koos, legt Sjoerd van Bilsen je uit in deze aflevering van Sjoerds Weetjes. Hij neemt je mee naar de eerste pennenstreken op papier. Hij legt uit wie de ontwerper van de DB7 is, geeft aan waarom de DB7 moeizaam uit de startblokken kwam en verklaart de late opleving in de verkoopcijfers. Voor de opname maakte Sjoerd gebruik van een zeldzame specificatie van de DB7, wanneer je tenminste naar de in- en exterieurkleur kijkt.

