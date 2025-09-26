Zo reed Mr. Bean zittend op het dak van zijn Mini | Sjoerds Weetjes 471
Zeg Mr. Bean en de doorgewinterde autofreak begint gelijk over de, inmiddels verkochte, McLaren F1 van acteur Rowan Atkinson, maar de televisiekijker associeert het knotsgekke karakter met een Mini. In deze aflevering van Sjoerds Weetjes het verhaal achter een van deze automobiele filmsterren.
Vraag een willekeurig persoon de Mini van Mr. Bean te beschrijven en iedereen noemt de combinatie van de felgele Mini-carrosseriekleur met de zwarte motorkap. Dat de eerste Mini oranje was, weten velen niet. Evenmin dat hij niet echt trouw was aan zijn felgekleurde Mini. Hij wist er namelijk meerdere te slijten gedurende de opnames van de televisiereeks. Afwijkende bouwjaren, kentekenplaten en versies, ondanks dat Bean niet heel veel verschillende afleveringen maakte, zijn er meerdere Mini’s gebruikt.
Zo reed Mr. Bean op het dak
In de nieuwste aflevering van Sjoerds Weetjes staat de Mini uiteraard centraal, maar meer het verhaal achter een van de televisie-opnames. Mr. Bean reed in een aflevering met zijn Mini, terwijl hij op het dak zat. Van dat model is ook een promotieversie gemaakt. Bekijk hier wat de McLaren F1 van Mr. Bean opbracht.
