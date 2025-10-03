Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo kwam de Esprit die Lotus-oprichter niet zag zitten er toch | Sjoerds Weetjes 472

Met zijn straatauto’s concurreerde Colin Chapman nooit met Ferrari, maar toen hij door zijn F1-raceteam wel de Italianen kon verslaan, kriebelde het bij hem om ook de aanval op de wegauto’s van de Italianen te openen. Chapman kwam met de Lotus Esprit.

Het was een jaar na de oprichting van Ferrari dat Colin Chapman zijn eerste competitie-auto bouwde. Een tweede volgde en toen ontstond er een vraag om ook auto’s voor anderen te bouwen. Onder de noemer Lotus Engineering gaf Chapman daar gehoor aan. Een autofabrikant was in de maak. Lotus Cars ontstond voor de bouw van straatauto’s.

Lotus Esprit als Ferrari-concurrent

De deelname aan de Formule 1 was een uitstekende keuze van de rasechte engineer. Hij wist met zijn team meerdere malen de rijders- en constructeurstitels te pakken. Ferrari, een deelnemer van het eerste uur aan het kampioenschap, werd vaak verslagen. Maar die historierijke sportwagenbouwer had van Lotus geen tegenstand als het om de verkoop van straatauto’s ging. Lotus opereerde door zijn concept in een ander segment en sprak een andere kopersgroep aan. Daarin moest verandering komen, zo vond Chapman, al moesten de kernwaarden van Lotus uiteraard worden gerespecteerd. En zo startte eind jaren zestig het project van een Ferrari-tegenhanger.

Hoe het project begin jaren zeventig startte en tot het uiteindelijke resultaat leidde, vertelt Sjoerd van Bilsen in de nieuwste aflevering van Sjoerds Weetjes. Hij legt uit wie de originele Esprit tekende en vertelt aan welke eisen de sportwagen moest voldoen. En waarom zijn bijna alle exemplaren van de eerste generatie eigenlijk in het wit gespoten? Dan en meer hoor je in deze video. Van Bilsen brengt ook de laatste Esprit in beeld. Anders dan hij zegt is het niet de Final Edition, maar wél een van de allerlaatste exemplaren.

Sjoerds Weetjes is een vaste videorubriek van Autovisie. Elke vrijdag verschijnt om 16.00 uur een nieuwe aflevering op deze site en op het YouTube-kanaal van Autovisie. Hieronder een aantal voorbeelden van eerdere Sjoerds Weetjes-afleveringen.