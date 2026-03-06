Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo kwam BMW op het idee van de nieren | Sjoerds Weetjes 494

Een concollega van BMW zei ooit dat ze tijdens designclinics nooit een BMW toonden, want door de grille, de bekende nieren, pikte iedereen meteen de BMW eruit. Maar waar ligt de basis van het grille ontwerp? Dat hoor je in Sjoerds Weetjes 494.

Geef je ogen op de snelweg de kost en spot de BMW. De Duitse automobielen springen er meteen uit. Is het niet om de herkenbare designtaal in de L, XL en XXL-formaten, dan wel door het opvallend gestileerde front.

De nieren van BMW

Centraal staat de grille. In de vroege jaren smal en hoog, daarna vierkant en compact, gevolgd door de overheersende signatuur van vandaag de dag, al dan niet verlicht. Ze ontstonden om een technische reden, maar de elektrische modellen van BMW hebben ze helemaal niet nodig. Dat ze tot het DNA van het merk behoren, betekent dat het front rondom de vorm van de befaamde grille wordt getekend. In de historie hadden bijna alle BMW-modellen het grille-ontwerp.

En dat betekent al bijna 100 jaar! Het was echter niet vanaf het eerste model waarom BMW de nieren toepaste, maar wel haar tweede model. En sindsdien kregen alle modellen ze. Er is echter een maar. Zoals aangegeven, ze waren technisch noodzakelijk. Dus alleen als ze functioneel waren.

In aflevering Sjoerds Weetjes 494 vertelt Sjoerd van Bilsen je over het ontstaan van de grille. Hij geeft aan welke modellen een afwijkende neus kregen en waarom ze niet aan de BMW-standaard hoefden te voldoen. Daarnaast verklapt hij nog een designtrekje dat niet per definitie op alle BMW’s is terug te vinden.