Zo keerde de Renault 5 eindelijk terug | Sjoerds Weetjes 455

Wie werd er in januari 2021 niet verrast door de aankondiging van Renault dat het merk een moderne variant van de 5 in productie zou nemen? Welnu, wie niet. De een wist niet dat dat model in de pijplijn zat, de ander had nooit verwacht dat de plannen van designchef Laurens van den Acker ooit in vervulling zouden gaan.

Wie Autovisie in de afgelopen tien tot vijftien jaar volgde, weet dat Renaults designbaas Laurens van den Acker een grote fan van de Renault 5 is. Hij tekende verschillende malen een moderne variant. Tot een productiemodel kwam het niet, althans tot eind 2020.

Het ontwerpproces van de Renault 5

Over het verhaal achter het ontwerpproces van de nieuwe Renault 5 vertelt Sjoerd van Bilsen je nu alle details. Hij schreef in het vorige decennium verschillende malen over de moderne 5 en hij wist zelfs te achterhalen dat de autobouwer de naam 5 opnieuw deponeerde. Sjoerd verklapte toen ook direct maar dat er een nieuwe 4 aan zat te komen.

In deze aflevering ligt de focus op het moment waarop groen licht werd gegeven voor de olijke vijfdeurs hatchback. Sjoerd geeft aan hoe de Renault 5 het productiestadium bereikte en waarom Renault de auto nu wel wilde hebben.

Hij vertelt ook waarom het idee van een model met hybride-aandrijflijn en verbrandingsmotor van tafel werden geveegd. Sjoerd vertelt je het verhaal aan de hand van een geweldige R5 in en blauwe tint met koperen dakomlijsting, plus de derde generatie Twingo, een nieuwe Scenic en de huidige Mégane.