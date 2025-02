Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo haal je het beste uit de Alfa Romeo Giulia GTAm | Sjoerds Weetjes 440

In een oplage van slechts 500 exemplaren lanceerde Alfa Romeo de overtreffende trap van de al sensationele Giulia Quadrifoglio. De speciale editie kreeg de legendarische aanduiding GTA mee. Maar wat maakte de Giulia GTA en zijn broer, de Alfa Romeo Giulia GTAm, nu nog meer bijzonder? Dat legt Sjoerd van Bilsen je uit in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

Alweer in 2020 stelde Alfa Romeo de Giulia GTA voor en een jaar later kwamen de officiële prijzen. Voor de GTA vroeg Alfa Romeo precies 222.112 euro. Voor 226.888 euro zette de fabrikant de extremere Alfa Romeo Giulia GTAm voor je op Nederlands kenteken.

Alfa Romeo Giulia GTAm nóg extremer dan de GTA

Wat die ‘m’ voor verschil maakt? Met de ‘m’ in de naam is de sportsedan nog lichter dan de GTA. Het gewichtsverschil met de Giulia Quadrifoglio loopt zelfs op tot maximaal 100 kilogram. Een en ander is gerealiseerd door de achterbank weg te laten en een rolbeugel te monteren.

Daarnaast zijn nog enkele zaken tussen de twee afwijkend, maar door alleen al het ontbreken van een achterbank te benoemen, is de positionering van de Giulia GTAm ten opzichte van de GTA duidelijk. De sportsedan wordt een racesedan. Wil je meer weten over de verschillen en de afwijkende prestaties van de twee GTA-types, kijk dan zeker ook de rijtest van de meest potente Giulia ooit terug. Peter Hilhorst reed de GTA en GTAm direct na elkaar en deed daarover uitvoerig verslag.

Speciaal accessoirepakket

In deze aflevering van Sjoerds Weetjes gaat Sjoerd van Bilsen in op het speciale accessoirepakket voor de GTAm. Bij Alfa Romeo noemt met het ‘experience pack’. Wat het allemaal behelst, toont Sjoerd je dus. Voor de koper is het al een feest om alle cadeau’s uit te pakken, voor de liefhebber gewoon leuk om dat te beleven.

