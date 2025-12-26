Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo ging het er achter de schermen aan toe bij Sjoerds Weetjes in 2025

Net nu we de tiende jaargang van Sjoerds Weetjes zijn binnengereden, blikken we terug op het jaar 2025. In de afgelopen twaalf maanden maakte Sjoerd van Bilsen weer een vijftigtal afleveringen. In de laatste twee video’s van het jaar blikt hij met een persoonlijke noot terug op enkele memorabele opnames.

In deze afleveringen draait het om de auto en zijn verhaal. De statisch in beeld gebrachte auto fungeert als voorbeeld voor het model en aan de hand van de vierwieler legt Sjoerd een bijzonder, uniek of geweldig verhaal uit.

Achter de schermen bij Sjoerds Weetjes

In afleveringen Sjoerds Weetjes 484 en 485 biedt Sjoerd een kijkje achter de camera, al blijft hij daarbij vóór de lens. Hij vertelt een anekdote over het tot stand komen van de opname of laat je zien in wat voor prachtige en bijzonder omgeving de auto was geplaatst. Zo toont hij in deze video de omgeving waarin de Ferrari Testarossa en Mercedes-Benz 190 2.5 16V EVO’s stonden.

Hij loopt een rondje door de collecties en vertelt je meer over de figuranten van de oorspronkelijke Sjoerds Weetjes-video. Daarnaast legt hij uit hoe de aflevering met de Renault 5 tot stand is gekomen. Daaraan gaat een historie van meer dan 30 jaar aan vooraf. Het roept bij hem jeugdherinneringen op. Hoe dat zit, hoor je in deze aflevering.

Video’s bij BMW Classic en Audi Tradition

Ook de aflevering van volgende week, Sjoerds Weetjes 485, blikt terug op het jaar 2025. Dit jaar was Sjoerd welkom in de collecties van BMW Classic en Audi Tradition en daar heeft hij direct van geprofiteerd. Hij stapte voor de camera om bijzondere BMW’s en Audi’s uit te lichten. Het resulteerde bij BMW Classic in München in een video over onder andere de X5 met V12-motor en M1 met vier officiële nakomelingen.

In het museum van Audi te Ingolstadt liep hij door een overzicht van bijna 20 jaar Audi R8. De sportwagens stonden ten tijde van de opname in het publiekelijk toegankelijke museum. Als je de video hebt gezien, viel het je mogelijk op dat er geen publiek zichtbaar was. De camera draaide precies tussen twee groepen bezoekers. Een geluk voor Sjoerd, waardoor er een rustig overzicht van de voornaamste R8-varianten gegeven kon worden.

500ste aflevering

Met de publicatie van aflevering 484 nadert de vijfhonderdste aflevering. Het onderwerp van die aflevering zal bijzonder zijn, maar het wordt geen jubileumaflevering. Mogelijk licht hij voor het onderwerp van die video al een tipje van de sluier in deze video.