Zo beïnvloedde één klant deze reeks zeer exclusieve Porsches | Sjoerds Weetjes 477

De enthousiaste reactie van het publiek op de conceptversie van de Porsche 911 991 Speedster deed Porsche Exclusive besluiten een kwartet van special editions uit te brengen. Inmiddels zijn we bij de derde telg aanbeland, de Spirit 70. In deze aflevering van Sjoerds Weetjes vertelt Sjoerd van Bilsen over de víer Heritage Design Editions.

Een kwartet dat gestart werd met de naamgever van het vierluik, de Heritage Design Edition. Als basis diende de 911 Targa 4S, zoals Van Bilsen je in deze video laat zien. Hij legt uit hoe je de speciale versie binnen het kwartet moet zien. Ook de tweede in de line-up komt aan bod, de 911 Sport Classic.

Die zette Autovisie al eerder in de spotlight. In een fotostudio nabij Stuttgart kreeg Van Bilsen als enige journalist ter wereld aan de vooravond van de internationale onthulling de kans om met de 911 Sport Classic een video op te nemen. Die uitgebreide video, met details die je zelfs in het persbericht van Porsche niet terugvindt, zie je hier.

In aflevering 274 komt de Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition aan bod, met ook het ontstaansverhaal van het kwartet limited editions.

Derde van het kwartet

Nu is het de beurt aan de derde loot aan de ‘Icons of Cool’-stam, zoals Porsche de auto’s ook positioneert. Met de Spirit 70 gedoopte telg brengt Porsche Exclusive Manufacture wederom een auto met een eigen karakter.

Hoe je de variant moet zien, legt Sjoerd van Bilsen je uit in deze aflevering van Sjoerds Weetjes. Hij toont de auto in de introductie-aankleding, zoals de gelimiteerde uitgave ook het beste tot uiting komt. Hoe dat zit, hoor je in deze video. Hij toont nummer drie uitvoerig en licht een tipje van de vierde uitgave.

