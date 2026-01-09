Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom we al 7 jaar op Aston Martin Valhalla wachten | Sjoerds Weetjes 486

Negen jaar deed Lexus over de LFA, Mercedes-AMG acht jaar over de One en Aston Martin nog altijd zeven jaar over de Valhalla. Hoe dat komt, legt Sjoerd van Bilsen je uit in Sjoerds Weetjes 486. Hij verklaart waarom je die zeven jaar niet te letterlijk moet nemen.

Het was op de Autosalon van Genève 2019 dat Aston Martin een blik in de toekomst presenteerde. Liefst vier conceptcars stonden op de stand. Met de Lagonda wilde het merk een nieuwe limousine presenteren. Met de Vanquish Vision Concept toonde het Engelse merk een studiemodel van een sportwagen met middenmotor. Met de Valkyrie, die eerder als AM-RB-01 was onthuld, kregen de bezoekers een voorproefje te zien van een hypercar waaraan Formule 1-renstal Red Bull meewerkte.

De Aston Martin Valhalla

Tot slot stond er een designstudie onder de naam AM-RB-003, waarvoor enkele maanden later de naam Valhalla werd onthuld. Terugkijkend op die Zwitserse autoshow heeft alleen de Valkyrie het productiestadium gehaald. De Vanquish verdween, al keerde de naam wel terug, zoals je zag in Sjoerds Weetjes 435. Sjoerd wist overigens al tijdens de Geneefse autotentoonstelling te onthullen dat de Aston Martin-dealers de fabrikant bekritiseerden over het gebruik van de naam Vanquish.

Zij vonden dat de autobouwer de roepnaam niet kon gebruiken voor een sportwagen met middenmotor achterin. Een Vanquish is en was een Gran Turismo met de krachtcentrale voorin. De Lagonda-concept verdween in de geschiedenisboeken als een eenmalige oefening, aangezien de nieuwe eigenaar van de sportwagenbouwer geen extra merk wilde voeren naast Aston Martin.

En dan de Valhalla. Van dat designmodel haalde alleen de naam het productiestadium. De rest van de concept car kwam er niet.