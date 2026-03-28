Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom MG met de MGF de plank finaal missloeg | Sjoerds Weetjes 497

In 1980 rolde de laatste MGB van de band en viel het doek voor de klassieke MG-roadster. Daarmee verdween ook de betaalbare open tweezitter met achterwielaandrijving en handbediende softtop uit het gamma.

Liefhebbers moesten uitwijken naar duurdere alternatieven van merken als Morgan, Caterham of TVR. MG zelf bleef wel bestaan, maar verloor zijn ziel: het merk werd gedegradeerd tot sportieve badge op bestaande modellen, zoals de MG Metro en MG Maestro.

Een echte roadster

Toch bleef het intern kriebelen. Binnen MG leefde sterk de wens om terug te keren naar de kern: een echte roadster, in de geest van de A en B. In 1984 werd daarom achter de schermen gestart met de ontwikkeling van een nieuwe open tweezitter met achterwielaandrijving. Een logisch plan, want wereldwijd werd MG nog altijd geassocieerd met precies dat type auto.

Mazda MX-5 en MGF

Maar terwijl meerdere projecten strandden, kwam Mazda plots met de MX-5. Een lichte, betaalbare roadster – precies zoals MG hem zelf had moeten bouwen. De Japanner bleek een schot in de roos en veroverde razendsnel de harten van liefhebbers. Bij het Britse merk sloeg de schrik toe: de concurrent had hun erfgoed opnieuw uitgevonden. Juist dat succes gaf uiteindelijk het laatste zetje. Rover gaf groen licht voor een nieuwe roadster: de MGF.

MG was ooit dé specialist in betaalbare roadsters, maar door een eindeloze stoelendans aan eigenaren brokkelde die positie snel af. Ironisch genoeg kwam de moderne opvolger van die Britse traditie uiteindelijk niet uit Engeland, maar uit Japan. In aflevering 497 van Sjoerds Weetjes duikt Sjoerd van Bilsen in het verhaal achter de komst én ontwikkeling van de MGF.