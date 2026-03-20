Waarom deuren Meriva niet goed genoeg voor Opel Zafira waren | Sjoerds Weetjes 496

Vier portieren en allemaal scharnieren de deuren in een andere richting. De Opel Meriva had ze op de tweede generatie. Een slimme constructie, zo gaf Opel aan. Toch kreeg de grotere Zafira ze nooit. Waarom niet? Dat hoor je in Sjoerds Weetjes 496.

Met de Meriva introduceerde Opel in 2003 een compacte MPV. In de kraamkamers van Opel werd op dat moment aan de tweede generatie gewerkt, nadat Porsche Engineering de eerste editie had ontwikkeld voor zijn landgenoot. Kenmerkend voor de compacte MPV-broeder Meriva waren de compacte maatvoering en het eenvoudig herinrichtende interieur met verschuifbare stoelen in alle richtingen. Voor de tweede generatie deed Opel er een schepje bovenop, waarmee het meer wilde inspelen op een jongere kopersgroep.

Flex-tems van de Opel Miriva

De Meriva kreeg tal van zogeheten Flex-tems, zoals een verschuifbare middenarmsteun met bergvak. Maar spraakmakender was de deurconstructie. De door Opel Flexdoors gedoopte portieren waren vernieuwend, niet alleen voor Opel. Deze individueel te openen deurconstructie, zoals decennia eerder veelvuldig toegepast, werd alleen door Rolls-Royce op de Phantom toegepast. De auto-industrie had onder aanvoering van vele ontwerpers de Europese regelgeving voor scharnierpunten aan de achterzijde van het portier weten aan te passen. Na de Rolls-Royce Phantom kwam de kleinere Meriva met soortgelijke portieren. Opel koos voor de constructie omdat de deuren voor een grotere opening zorgden om in te stappen. Ideaal voor een gezinsauto.

Het Duitse merk lanceerde de Meriva toen het bedrijf bezig was met de ontwikkeling van de derde generatie Zafira, de zogeheten generatie C. Ook die grotere MPV is een gezinsauto. Hoewel de derde Zafira en tweede Meriva veel technische componenten delen, deelden ze niet de deurconstructie. Opel zag er om praktische redenen vanaf. De voordelen zoals voor de Meriva golden, gingen niet op voor de Zafira, zo gaf de fabrikant destijds aan Autovisie aan.