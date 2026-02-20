Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de designers van Rover zelf géén Rover reden | Sjoerds Weetjes 492

Neerbuigend kun je het de Tupperware-editie noemen, maar de ongelakte kunststoffen bumpers keerden terug in een tijd dat bumpers in carrosseriekleur gemeengoed was. Toch kozen de Rover-ontwerpers voor een dergelijke aankleding. Als een van de eerste zelfs. Met deze trendsetter, Streetwise genaamd, wilde men een nieuw publiek aanspreken. Waarom? Dat hoor je in Sjoerds Weetjes 492.

De Rover Streetwise is geen SUV of crossover. Het is gewoon een hatchback, maar wel een met een aangepaste uitstraling. Hij staat ook hoger op de wielen en beschikt over kunststoffen bumpers en dorpelverbreders zonder lakkleurtje, tegen de trend in. De designers bedachten het concept en wisten in recordtijd het management te overtuigen. En niet alleen de toenmalige directie, ook enkele duizenden autokopers.

Rover Streetwise wist iedereen te overtuigen

Niet alleen die automobilisten ook andere autobouwers, want na de lancering van de Streetwise doken er in snel tempo andere modellen volgens het Streetwise-concept op. Termen als Stepway, Fun, Cross, XTR, Active en Rocks verschenen op diverse modellen. Allemaal hetzelfde recept.

Nieuw was het idee van Rover overigens niet, maar een dergelijke bumperpartij en vergrote bodemvrijheid was op een hatchback niet gebruikelijk. Volvo leverde toen al de Cross Country, zij het als stationwagon. Een echte Utility Vehicle met vierwielaandrijving. Overigens naar voorbeeld van Subaru dat de Legacy Outback al had uitgebracht. De Subaru en Volvo waren reacties op de grote vraag naar praktische auto’s met grotere rijcapaciteiten, in dit geval gegeven door vierwielaandrijving. Het was een andere vorm van offroad-rijden, iets waaruit de SUV voortkwam.

De terreinbikkels konden offroad zoveel, maar dat ging ten koste van de rijdynamiek op de verharde weg. Look-a-likes van terreinbeugel verschenen, zoals een Subaru Forester, een BMW X5 en Lexus RX. En die trend legde de basis voor nog een nieuw concept, zoals door de Rover-ontwerpers in de Streetwise tot uiting gebracht. De opgehoogde hatchback met stoerdere exterieuraankleding maakte zijn intrede. Vandaag de dag is dat segment weer weggeëbd en heeft het feitelijk plaats moeten maken voor compacte crossovers, die over een hogere zitpositie en een softroaderuiterlijk beschikken. De cross-versies en Streetwise-achtigen zijn een uitstervend ras. Dacia houdt er met zijn Stepway nog aan vast.