Waarom de controversiële naam Capri volgens Ford wél past | Sjoerds Weetjes 463

Voor het eerst sinds 1986 kent het leveringsprogramma van Ford weer een model onder de naam Capri. Hoe ontstond de terugkeer van de Capri? Of beter gezegd, hoe keerde de naam Capri terug?

Capri, Bronco, Mustang, het zijn namen die Ford decennialang voerde en inmiddels staan ze weer of nogsteeds op de prijslijst. In deze aflevering van Sjoerds Weetjes legt Sjoerd van Bilsen je uit hoe dat komt.

Hoe Ford controversiële terugkeer van Capri verdedigt

Sjoerd van Bilsen vertelt tevens waarom de Ford Capri terugkeerde. Ook geeft hij aan wanneer het merk daarvoor in het ontwikkelingsproces van het elektrisch aangedreven model koos. Hij laat bovendien weten hoe Ford het nieuwste model als nazaat van de originele Capri ziet.

In elke aflevering van Sjoerds Weetjes vertelt Van Bilsen het bijzondere verhaal van een specifiek model, een accessoire of een productlijn. Hij geeft tot in detail aan hoe een auto tot stand is gekomen of wat een bepaalde auto zo bijzonder maakt. De Sjoerds Weetjes-rubriek bestaat inmiddels uit maar liefst 463 afleveringen.

