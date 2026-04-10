Waarom Bentley Continental GT terug naar tekentafel moest | Sjoerds Weetjes 499

Zet de eerste, tweede en derde generatie Bentley Continental GT naast elkaar en het kan je niet ontgaan dat de eerste twee edities wel heel veel op elkaar lijken. Nogal wiedes, de designafdeling gaf de tweede editie een facelift, tot hun eigen ongenoegen. Hoe dat zit, hoor je in Sjoerds Weetjes 499.

Nadat Volkswagen in 1998 Bentley kocht, wist het concern dat het veel geld had bepaald voor een oude fabriek, een beperkt modellengamma en een klantbestand met oudere kopers. Er moest actie worden ondernomen om de flinke investering terug te verdienen. Een model onder het topmodel moest nieuwe klanten trekken, terwijl de productlijn ook een jonger publiek moest aanspreken.

Bentley Continental GT

De designafdeling kon direct aan de slag. Het resultaat schitterde in 2002 op de Autosalon van Parijs, waar Bentley de Continental GT – een naam die Sjoerd van Bilsen destijds als eerste wereldkundig maakte – onthulde. Met de tweedeurs coupé wist Bentley zichzelf te herpositioneren. Een vierdeurs sedan volgde snel, gevolgd door een niet geplande cabrioletvariant enkele jaren later. Wil je meer weten over de overname van Bentley door Volkswagen, kijk dan Sjoerds Weetjes 367. In aflevering Sjoerds Weetjes 399 vertelt Sjoerd het complete verhaal over de tot standkoming van de Continental GTC.

Ondanks dat de Continental-familie succesvol in de verkoop was, keek de designafdeling naar de volgende stap. Een Bentley kende op dat moment lange levenscycli maar met de Continental GT wilde het merk niet heel lang wachten om verjonging door te voeren in de productlijn. En zo startte de ontwerpafdeling onder aanvoering van designbaas Dirk van Braeckel met de opvolger, de tweede generatie. Als technische basis kwam er een nieuw platform. De techneuten waren al geruime tijd onderweg toen de financiële crisis uitbrak.

De verkoop van het merk stortte in elkaar en dus greep het management in. Er moest op de kleintjes worden gelet. En dus sneuvelden de plannen voor een compleet nieuwe tweede generatie. De ontwerpafdeling moest teruggrijpen op het origineel. Ondanks dat de ontwikkelingsafdeling en het ontwerpteam opnieuw konden beginnen, liet Bentley weten dat de datum van de productiestart onveranderd was. Dat betekende minder tijd voor de mensen. Het hele verhaal hoor je in Sjoerds Weetjes 499.