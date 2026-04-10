Waarom Bentley Continental GT terug naar tekentafel moest | Sjoerds Weetjes 499
Zet de eerste, tweede en derde generatie Bentley Continental GT naast elkaar en het kan je niet ontgaan dat de eerste twee edities wel heel veel op elkaar lijken. Nogal wiedes, de designafdeling gaf de tweede editie een facelift, tot hun eigen ongenoegen. Hoe dat zit, hoor je in Sjoerds Weetjes 499.
Nadat Volkswagen in 1998 Bentley kocht, wist het concern dat het veel geld had bepaald voor een oude fabriek, een beperkt modellengamma en een klantbestand met oudere kopers. Er moest actie worden ondernomen om de flinke investering terug te verdienen. Een model onder het topmodel moest nieuwe klanten trekken, terwijl de productlijn ook een jonger publiek moest aanspreken.
Bentley Continental GT
De designafdeling kon direct aan de slag. Het resultaat schitterde in 2002 op de Autosalon van Parijs, waar Bentley de Continental GT – een naam die Sjoerd van Bilsen destijds als eerste wereldkundig maakte – onthulde. Met de tweedeurs coupé wist Bentley zichzelf te herpositioneren. Een vierdeurs sedan volgde snel, gevolgd door een niet geplande cabrioletvariant enkele jaren later. Wil je meer weten over de overname van Bentley door Volkswagen, kijk dan Sjoerds Weetjes 367. In aflevering Sjoerds Weetjes 399 vertelt Sjoerd het complete verhaal over de tot standkoming van de Continental GTC.
Ondanks dat de Continental-familie succesvol in de verkoop was, keek de designafdeling naar de volgende stap. Een Bentley kende op dat moment lange levenscycli maar met de Continental GT wilde het merk niet heel lang wachten om verjonging door te voeren in de productlijn. En zo startte de ontwerpafdeling onder aanvoering van designbaas Dirk van Braeckel met de opvolger, de tweede generatie. Als technische basis kwam er een nieuw platform. De techneuten waren al geruime tijd onderweg toen de financiële crisis uitbrak.
Nieuwe Skoda-uitvinding voorkomt ongelukken: fietsbel werkt zelfs door koptelefoons heen
De verkoop van het merk stortte in elkaar en dus greep het management in. Er moest op de kleintjes worden gelet. En dus sneuvelden de plannen voor een compleet nieuwe tweede generatie. De ontwerpafdeling moest teruggrijpen op het origineel. Ondanks dat de ontwikkelingsafdeling en het ontwerpteam opnieuw konden beginnen, liet Bentley weten dat de datum van de productiestart onveranderd was. Dat betekende minder tijd voor de mensen. Het hele verhaal hoor je in Sjoerds Weetjes 499.
Lees ook:
- Wit-Russische 'Bentley Boy' vindt meest stijlvolle manier om 6,5 miljoen sigaretten te smokkelen
- Koopje! Deze Bentley was de duurste auto van het jaar 2000 en kost nu 'slechts' 100.000 euro
- Bentley Arnage vs. Audi S8: betaalbare luxe of bodemloze geldput?
- Mega-afschrijving: hyper-exclusieve Bentley is miljoen euro minder waard na vier jaar
Ook interessant
-
Deze Mercedes is wederom voorbestemd om de bestverkochte auto in z’n soort te worden
-
Waarom de eerste elektrische stationwagon van Mercedes niet bepaald de meest praktische is
-
Allemansvriend! Waarom ook de nieuwe Toyota RAV4 weer de gulden middenweg is
-
Nieuwe Mazda CX-5: nog steeds de ideale caravantrekker?
-
Hyundai i30 N vs. Peugeot 308 GTi: “Zó erg is die beruchte THP-motor niet”
-
Thijs (27) verruilde zijn Porsche voor deze gekke klassieker: “Ik heb hem geen seconde gemist”
-
Zo ontstond deze geweldige easter egg van Mini | Sjoerds Weetjes 498
-
Nieuwe MG S9 is een gigantische 7-zits plug-in hybride SUV voor een scherpe prijs
-
Waarom de Xpeng P7+ misschien wel het meeste auto is dat je voor je geld kunt krijgen
-
Nieuwe Twingo van 20.990 euro is snelste Renault ooit, maar op een andere manier dan je denkt
-
Grote kans dat deze nieuwe Kia de bestverkochte auto van Nederland wordt
-
Waarom MG met de MGF de plank finaal missloeg | Sjoerds Weetjes 497