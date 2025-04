Onbekend Nederlands automerk heeft verrassend bekende naam | Sjoerds Weetjes 447

Deel dit: Share App Mail Tweet

Eysink, Spyker, Donkervoort, Daf, Ruiter, Gatso, Carver, Vencer en Ruska. Er ontbreekt een Nederlands automerk in dit rijtje met fabrikanten van eigen bodem, maar welke? Er zijn meerdere merken mogelijk, maar één zal voor velen nog altijd bekend klinken. Het is Max, uit Helmond, van de hand van Kick Design. In deze aflevering van Sjoerds Weetjes het verhaal achter het merk en zijn modellen.

Modellen, ja. In de volksmond wordt vaak gesproken over de Max Roadster. Logisch, want van de beperkte productie is de Roadster de meest bekende. Ook de meest zichtbare uitvoering. In deze aflevering laat Sjoerd van Bilsen je een andere variant zien, de coupé. Want van die variant werd er één geproduceerd. Een uniek model dus. Daarentegen, Sjoerd had net zo goed de roadster kunnen laten zien. Wat we daarmee bedoelen, hoor je in deze aflevering.

Max Motors als voormalig Nederlands automerk

Sjoerd van Bilsen vertelt in deze aflevering over het ontstaan en de ondergang van Max Motors met zijn tweezits tweedeurs model. Hij legt uit hoe het idee van de Max ontstond. Hij vertelt tevens wat de toekomstplannen waren. Van Bilsen legt je bovendien uit waarom het met Max fout ging. Een uitvoerig verhaal over weer een nieuw Nederlands automerk, dat het weer niet redde.

Van de reeks automerken die bovenaan deze tekst staan, bestaat alleen Donkervoort. De fabrikant van tweezits roadsters bestaat inmiddels 47 jaar en is daarmee de langstlopende Nederlandse autofabrikant. Toch heeft de fabrikant uit Lelystad – voorheen Nieuw-Loosdrecht – ook enkele kantelpunten gekend, al pakten ze voor de sportwagenbouwer telkens gunstig uit. De ondergang bleef uit, mede dankzij de invloed van welwillende investeerders.

Bij Max waren ook investeerders actief. Zij hielpen de productie op weg, maar zorgden er mede voor dat de fabrikant uit Helmond ten onder ging. Het complete verhaal lees je binnenkort in een nieuw boek over Max Motors en Kick Design. In die uitgave staan onthullende verhalen, die Van Bilsen in deze video buiten beschouwing laat. Hij geeft je wel alvast een inkijkje in de historie van Max.

