Is deze Ferrari vernoemd naar topless fotomodel of juist niet? | Sjoerds Weetjes 443

Voor de naamgeving van de Audi TT kwam de inspiratie van de Ferrari 512 BB. Maar hoe kwam Ferrari erbij om de letters BB in de naam van eerst de 365 GT4 BB en later de 512 BB toe te passen? Op die vraag geeft Sjoerd van Bilsen je in deze nieuwe aflevering van Sjoerds Weetjes antwoord.

AA (Toyoda), TT (Audi en NSU), BB (Ferrari en Toyota) en CC (Volkswagen), het zijn enkele modelnamen met een dubbele letter. Vaak een afkorting, zoals CC wat staat voor Comfort Coupé, soms een loze aanduiding.

Herkomst van de Ferrari 512 BB-naam

Maar BB van Ferrari heeft een echte betekenis. Of toch niet? In deze aflevering van Sjoerds Weetjes legt Sjoerd je uit waar de letters voor staan. Of juist waar ze onterecht voor staan. Hij vertelt tevens hoe Ferrari op de aanduiding kwam.

Sjoerd maakte al eerder een aflevering van Sjoerds Weetjes over de naamgeving van de Audi TT. Hij legt in die video uit waar de inspiratie voor die modelnaam vandaan komt. Hoe ontstond het idee van die TT-aanduiding? Waarom paste die naam bij de tweezitter? Hoe zou de TT oorspronkelijk gaan heten?

Meer Sjoerds Weetjes

Sjoerds Weetjes is een vaste videorubriek van Autovisie. Elke vrijdag verschijnt een nieuwe aflevering op deze site en op het Autovisie-kanaal. In elke video belicht Sjoerd een specifiek onderwerp. De ene keer vertelt hij waarom het designproces van de Audi R8 Spider een hoofdpijndossier werd, de andere keer gaat het over de Forfour en hoe dat model zwaar verliesgevend werd voor Smart.