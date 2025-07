Deel dit: Share App Mail Tweet

Fiat bouwde een Maserati, maar toen kwam Ferrari… | Sjoerds Weetjes 461

Ooit waren de twee geduchte concurrente, de Italiaanse autobouwers Maserati en Ferrari. Uiteindelijk kwamen de twee onder dezelfde vleugels en zorgde Ferrari ervoor dat Maserati een fraaie tweezits spyder bouwde.

Welke spyder het is? Dé Spyder. Er is er maar één die binnen het Maserati-modellengamma zo heet. Hij wordt ook 4200 Spyder genoemd, al is dat niet zijn officiële naam. De Italianen, of het nu Ferrari of Maserati was, hadden blijkbaar geen inspiratie om de beeldschone open tweezitter een aantrekkelijke naam te geven. Hoe inspiratieloos de roepnaam is, zo interessant is de auto an sich.

De Maserati Spyder zoals Ferrari hem wilde

Sjoerd van Bilsen neemt je mee naar het begin van deze eeuw, toen de Spyder voor het eerst ter sprake kwam. Hij vertelt over hoe de Spyder tot stand kwam en legt je uit wie voor het ontwerp verantwoordelijk is. Hij vertelt tevens over de relatie tussen Ferrari en Maserati. De Spyder wordt op bijzondere wijze uitvoerig getoond.

Ditmaal staat de camera op de Spyder van Maserati gericht. In een eerdere aflevering van Sjoerds Weetjes vertelde Sjoerd je al alle details van de MC20, die hij later nog een keer voor de camera zette met een unieke MC12 GT1. Van die MC12 wist Sjoerd ook de Corsa-variant vast te leggen. Van die twaalf gebouwde exemplaren toonde Sjoerd één van de drie straatlegale exemplaren. Van Bilsen was jarenlang journalist en sprak met talloze designers, productmanagers en ceo’s, die hem bijzondere informatie toevertrouwden.