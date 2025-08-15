Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit moest je bijbetalen voor viér zitplaatsen in Bentley Supersports | Sjoerds Weetjes 464

Met de Continental Supersports daagde de ontwikkelingsafdeling zichzelf uit. Pas toen de heren en dames van Bentley’s engineeringteam tevreden waren over het resultaat, betrokken ze er de rest van de autobouwer bij. Het hele verhaal hoor je in aflevering 464 van Sjoerds Weetjes.

Aan het einde van de carrière van de Bentley Continental GT voegde de Engelse autobouwer nog een topmodel aan het modellengamma toe. In eerste instantie als Coupé, later ook als Cabriolet.

Bentley Supersports

Voor het model met de historische naam Supersports trokken de betrokkenen alle registers open. Na de onthulling bleken zij te ver te zijn gegaan. Hoe dat zit legt Sjoerd van Bilsen je uit in deze nieuwe aflevering. Hij neemt je mee naar 2009, toen de Coupé-variant werd voorgesteld. Hij vertelt je hoe het concept is ontstaan. Hij laat je vervolgens uitvoerig de snelste Bentley voor straatgebruik op dat moment aan je zien.

Sjoerd was destijds uitgenodigd voor de lancering van de Continental Supersports. Hij reed met de Cabriolet-variant in en rond het Amerikaanse Telluride, Colorado. Daar sprak hij met de betrokkenen achter de Supersports en hoorde hij van hooggeplaatste functionarissen waarom de Supersports er kwam.

De Continental Supersports, zoals de uitvoering officieel heet, verscheen in 2009 en verdween in 2011, toen de volgende generatie Continental GT werd voorgesteld. Bentley wist 1790 stuks te verkopen: 1207 coupés en 583 Cabrio’s. Enkele daarvan zijn in Nederland aanwezig, zoals de in de video gebruikte Coupé. Het exemplaar is bijzonder, en dat weet je na het zien van de video.