Deze vergeten Opel is een tegenhanger van de BMW E30 M3 | Sjoerds Weetjes 473

Vraag een willekeurig iemand drie snelle Opel Omega’s te noemen en de kans is erg klein dat een van de ondervraagden de Omega Evolution 500 noemt. Geef eerlijk toe, was ook jij hem vergeten? In Sjoerds Weetjes 473 hét verhaal achter de Evo 500.

Welke Omega’s staan er op zeker op het netvlies gebrand? Ten eerste de Lotus Omega, een samenwerkingsproject tussen Opel en Lotus, uit een tijd dat de twee nog tot hetzelfde concern behoorden. De sportsedan dateert van begin jaren negentig en heeft de Omega A als basis.

Opel Omega Evolution 500

Ten tweede zal de Omega 3000 worden geroepen. Eveneens een sportsedan en eveneens gebaseerd op de eerste generatie Omega. De sportieve versie debuteerde als topmodel met een zescilinder lijnmotor. Hij schopte het gedurende zijn carrière tot maximaal 204 pk. Kenmerkend voor het model was niet alleen de krachtbron, ook het interieur, de achterspoiler en de wieldesigns.

En dan de derde loot aan de Omega-stam. Is het de Evolution 500? Mocht je dat antwoord hebben gegeven, dan ben je óf een diehard Opel-fan, óf een echte autoliefhebber. De Evo 500 is een model dat slechts één jaar werd geleverd.

Zijn bestaansreden was er ook niet een waardoor de Omega Evolution 500 in het geheugen gegrift staat. En wellicht de belangrijkste vraag: wanneer zie je er een? Een Lotus Omega kom je nog wel eens tegen, maar een Omega Evolution 500 lijkt te zijn uitgestorven. Sinds kort staat er een in Nederland. De eigenaar belde Sjoerd van Bilsen, die direct in de auto stapte om een video van de exclusieve Opel te maken.

In aflevering 473 van de videoreeks Sjoerds Weetjes staat de Omega Evo 500 centraal. Van Bilsen vertelt je over de komst van de sportsedan. Hij legt uit hoeveel er gebouwd zouden worden en hoeveel er uiteindelijk de fabriekshal hebben verlaten. Daarnaast hoor je wie verantwoordelijk was voor het project en zie je de auto van alle kanten. Hij showt je het interieur en laat de motor zien. Van Bilsen geeft tevens aan wat voor speciale editie er binnen de speciale reeks bestaat.

