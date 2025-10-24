Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze vergeten Mitsubishi is de bijzonderste AMG ooit | Sjoerds Weetjes 475

Wie AMG zegt, zegt Mercedes Motorsport. Tenminste, vandaag de dag. Er was een periode dat AMG zelfstandig was en dus niets met Mercedes’ motorsportafdeling te maken had. Toch zijn Mercedes en AMG onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er is echter een keer een zijstap gemaakt. Dat hoor en zie je in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

Maak kennis met Mitsubishi Debonair V 3000 Royal AMG. Let vooral op die laatste toevoeging in de naam. Een Mitsubishi met de handtekening van de Duitse Mercedes-tuner. Nu zou je kunnen denken dat het een logische stap was, aangezien Mitsubishi ooit partner van Mercedes-Benz was, maar dat kortstondige huwelijk was ver na de lancering van de Debonair V 3000 Royal AMG.

Mitsubishi Debonair V 3000 Royal AMG

Wat voor creatie de Debonair V 3000 Royal AMG is, laat Sjoerd je zien in deze aflevering. Hij toont je de auto volledig en vertelt je uitvoerig over de hoekig gelijnde limousine. Hij toont tevens de motorruimte, een element dat je graag bij een creatie van AMG wilt zien.

De Debonair V 3000 Royal AMG werd alleen in Japan geleverd. De productlijn onder de naam Debonair startte in 1964 en bleef tot en met 1999 aan de autobouwer verbonden. Drie generaties verschenen er in totaal, waarvan de in beeld gebrachte editie de tweede generatie was. Hij arriveerde in 1986 en kende een carrière tot en met 1992. Hij vormde een van de topmodellen van Mitsubishi.

Van bumper tot bumper meet de limousine, al kwam er een 15 cm langere editie in een later stadium, precies 4,865 meter. Breedte en hoogte reiken tot respectievelijk 1,725 en 1,46 meter. De assen staan bij de getoonde variant 2,74 meter uit elkaar. De verlengde uitvoering, met 150 in de naam, kent naast een 15 cm langere wagenlengte een net zo grootte toegenomen asafstand.