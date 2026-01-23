Deze Porsche (€300.000+) is voor een 911 traag, toch is het een van de leukste | Sjoerds Weetjes 487
De Porsche 911 Dakar staat inmiddels niet meer op de prijslijst van het Duitse sportwagenmerk. De productie van de uitvoering was kort, maar in die periode bouwde Porsche slechts 2500 exemplaren. Dat volume stond voorafgaande aan de productiestart vast.
Sterker, alle exemplaren zijn individueel genummerd, waarbij het specifieke nummer in het interieur staat vermeld. Zo ook bij deze auto in een nieuwe aflevering van Sjoerds Weetjes
Porsche 911 Dakar
Porsche nam met de limited edition een risico, want de Dakar is niet een model dat bij de 911 past. Het DNA van de razendpopulaire sportwagen is… dat het een sportwagen is. En geen offroader, laat staan een softroader. Porsche gaf de uitvoering zelfs een fors lagere topsnelheid ten opzichte van de 911 GTS waarop hij is gebaseerd. Daarnaast kreeg de 911-telg geen Pilot Sport-banden of slicks, maar offroadbanden met grof profiel.
O ja, op de optielijst verscheen een imperial met plaatst voor een reserveband, schep en jerrycan. Alles wat je niet van een 911 verwacht. Toch had Porsche geen enkele moeite om de Dakar gedoopte 911-telg te verkopen. Rallylegende Walter Röhrl zei na zijn eerste kennismaking met de 911 Dakar: “De auto is buitengewoon leuk om in te rijden. Er is geen Porsche-klant die zal geloven wat deze auto allemaal kan.” De vraag is óf de kopers de capaciteiten van de speciale editie ook gaan testen.
