Deze Ferrari 849 Testarossa is helemaal geen Testarossa | Sjoerds Weetjes 488

Met de SF90 verwees Ferrari naar de negentigste verjaardag van Scuderia Ferrari, maar voor zijn opvolger blies de fabrikant een iconische naam nieuw leven in. Testarossa keerde terug. Was dat gepland of werd Ferrari gedwongen tot het gebruik van de naam?

Een nieuw model van Ferrari is altijd bijzonder, want je weet dat de Italianen zichzelf weer hebben overtroffen. Maar na de lancering van de allernieuwste creatie uit Maranello lag de focus van het publiek meer op de naam dan op het product zelf.

Negatieve reacties op de Ferrari Testarossa

Iedereen had wel een mening over het hergebruik van de aanduiding Ferrari Testarossa. De meeste reacties waren negatief overigens. Maar waarom kreeg de 849 Testarossa zijn naam? Dat legt Sjoerd van Bilsen uit in deze aflevering van Sjoerds Weetjes. Ook verklapt hij welke andere naam de supercarfabrikant overwoog.

Verder geeft Sjoerd aan waarin de 849 Testarossa verschilt met zijn voorganger en hij legt uit waarin de SF90 en 849 Testarossa gelijk zijn. De kijker hoort ook hoe de designbaas van Ferrari over de designtaal van het merk denkt. Althans, hoe hij toekomstige Ferrari’s vormgeeft.

Goede belegging

Daarnaast hoor je in de video alle belangrijke details van de nieuweling, waarbij ook wordt uitgelegd wat de naam betekent. O ja, Sjoerd vertelt ook waarom de 849 Testarossa als Assetto Fiorano succesvoller kan worden dan de SF90 met het Assetto Fiorano-pakket, terwijl hij uitlegt waarom de SF90 Assetto Fiorano geen verkeerde belegging is.

Meer Sjoerds Weetjes zien?

