Deze Ferrari 849 Testarossa is helemaal geen Testarossa | Sjoerds Weetjes 488
Met de SF90 verwees Ferrari naar de negentigste verjaardag van Scuderia Ferrari, maar voor zijn opvolger blies de fabrikant een iconische naam nieuw leven in. Testarossa keerde terug. Was dat gepland of werd Ferrari gedwongen tot het gebruik van de naam?
Een nieuw model van Ferrari is altijd bijzonder, want je weet dat de Italianen zichzelf weer hebben overtroffen. Maar na de lancering van de allernieuwste creatie uit Maranello lag de focus van het publiek meer op de naam dan op het product zelf.
Negatieve reacties op de Ferrari Testarossa
Iedereen had wel een mening over het hergebruik van de aanduiding Ferrari Testarossa. De meeste reacties waren negatief overigens. Maar waarom kreeg de 849 Testarossa zijn naam? Dat legt Sjoerd van Bilsen uit in deze aflevering van Sjoerds Weetjes. Ook verklapt hij welke andere naam de supercarfabrikant overwoog.
Waarom we al 7 jaar op Aston Martin Valhalla wachten | Sjoerds Weetjes 486
Verder geeft Sjoerd aan waarin de 849 Testarossa verschilt met zijn voorganger en hij legt uit waarin de SF90 en 849 Testarossa gelijk zijn. De kijker hoort ook hoe de designbaas van Ferrari over de designtaal van het merk denkt. Althans, hoe hij toekomstige Ferrari’s vormgeeft.
Goede belegging
Daarnaast hoor je in de video alle belangrijke details van de nieuweling, waarbij ook wordt uitgelegd wat de naam betekent. O ja, Sjoerd vertelt ook waarom de 849 Testarossa als Assetto Fiorano succesvoller kan worden dan de SF90 met het Assetto Fiorano-pakket, terwijl hij uitlegt waarom de SF90 Assetto Fiorano geen verkeerde belegging is.
Meer Sjoerds Weetjes zien?
Sjoerds Weetjes is een vaste videorubriek van Autovisie. Elke vrijdag verschijnt om 16.00 uur een nieuwe aflevering op deze site en op het YouTube-kanaal van Autovisie. Hieronder een aantal voorbeelden van eerdere Sjoerds Weetjes-afleveringen.
- De twee gezichten van de Hyundai Veloster
- Waarom de eerste Ferrari Testarossa’s maar één spiegel hebben
- Hoe de eerste koper zijn stempel drukte op de Praga Bohema
- Deze straatlegale raceauto van KTM heeft een bizarre deur
Lees ook:
- Deze popster heeft zijn goedkope, tweedehands Ferrari een fabelachtige kleur gegeven
- Deze dertien jaar oude Ferrari is niet af! Toch betaal je er vele miljoenen voor
- Ehm, Kerstman? We vroegen specifiek om de allerduurste tweedehands auto van Nederland
- Ook jij spreekt de naam van deze Ferrari 599 GTO verkeerd uit, zo moet het wel | Sjoerds Weetjes 480
Ook interessant
-
Waarom we al 7 jaar op Aston Martin Valhalla wachten | Sjoerds Weetjes 486
-
Deze ‘supercar’ van BMW inmiddels als occasion bereikbaar
-
Deze dertien jaar oude Ferrari is niet af! Toch betaal je er vele miljoenen voor
-
Illegaal? Porsche draait kilometerstand van 20 jaar oude Carrera GT terug naar 0
-
Autovisie Supertest 2025: op zoek naar dé stuurmansauto van het jaar
-
Je raadt nooit uit welk land deze nieuwe auto komt: niet eerder kwam een daar supercar vandaan
-
Enorme crash: Lamborghini Huracán met twee turbo’s wordt YouTuber te veel
-
Dit is nu de goedkoopste Lamborghini-occasion van Nederland
-
Hoort deze supercar straks bij de beste sportwagens van Europa?
-
Retro is ook in trek bij supercarmerken: Ferrari maakt moderne F40
-
Zo klinkt de Lexus LFA-opvolger: teleurstelling na de V10?
-
Deze supercar smaakt puurder dan Ferrari, Lambo en Mclaren