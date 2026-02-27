Deel dit: Share App Mail Tweet

De designer van deze auto baalde dat hij deze SUV moest tekenen | Sjoerds Weetjes 493

Als er een model was dat de designbaas van Jaguar niet op zijn naam wilde hebben, was het een SUV of crossover. Toch moest Ian Callum van het management van de autobouwer een dergelijk model tekenen. Hoe de Jaguar F-Pace, want dat was het model, tot stand kwam, hoor je in Sjoerds Weetjes 493.

Ian Callum heeft tal van fraaie automobielen staan of leverde een belangrijke bijdrage aan de ontwerpen van later tot iconisch uitgegroeide modellen. In zijn tijd bij TWR, een autosportspecialist, leverde hij een belangrijke bijdrage aan het ontwerp van de Nissan R390 GT1, waarmee de Japanse autobouwer aan de start van Le Mans in 1997 en 1998 verscheen.

De tekening van de Jaguar F-Pace

De wagen was supersnel, maar werd door een interpretatie van de regels uiteindelijk afgekeurd. Na de nodige aanpassingen ontstonden andere technische problemen, waardoor de ingezette auto’s niet meer competitief. In het tweede jaar zag Callum zijn aangepaste Nissan wel over de finishlijn komen, met een derde, vijfde en zesde plaats.

Callum had een grote vinger in de pap om de sportcoupé te realiseren als Aston Martin, want het basisidee had de onderneming voor Jaguar bedacht. Callum tekende eveneens Project Vantage, een concept car van een GT. De boodschap was echter de komst van de V12-motor voor Aston Martin. De krachtbron was bedoeld voor de DB7, de Vantage-uitvoering. De reacties op Project Vantage waren echter zo enthousiast, dat de Engelsen besloten om de concept car door te ontwikkelen als zelfstandig model binnen de line-up.

De luxueuze sportcoupé

Bij de lancering van de luxueuze sportcoupé was Callum al niet meer werkzaam bij Aston Martin. Hij maakte in 1999 de overstap naar Jaguar. Een van zijn eerste projecten was het vernieuwen van het bestaande modellengamma. Toch werkte hij ook aan een model in de geest van de E-Type.

Deze F-type stond op de nominatielijst als productiemodel, maar het kwam er niet van. Callum eerste productie-Jaguar werden de vierdeurs modellen, die volgens de designbaas sportsedans moesten worden. Daar lag volgens Callum ook de focus, sportsedans en sportwagens. Andere concepten pasten volgens Callum ook niet bij Jaguar. Niet zozeer op basis van Jaguars historie, ook vanuit zijn persoonlijke voorkeur. Hoe Jaguar dan toch tot de lancering van de SUV kwam en van het hoge crossovermodel een Jaguar maakte, hoor je deze aflevering.