De allereerste auto met klapkoplampen | Sjoerds Weetjes 444

Wie kent Bassie en Adriaan niet? Die beroemde clown en acrobaat, die zich in enkele series lieten verplaatsen in een Honda Prelude. Dat model maakte extra furore door zijn knipoog in de leader van de serie. Maar waar komt de klapkoplamp vandaan? Dat hoor je in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

Bassie en Adriaan lieten de Prelude een knipoog geven. Zonder ontstoken verlichting is de koplamp niet zichtbaar en ligt hij verzonken in de koets, maar zodra je de lichtschakelaar activeert komen de lichtunits naar boven. Bedien je de hendel snel aan/uit dan geven de koplampen een knipoog. Volledig elektronisch aangestuurd.

De eerste auto met klapkoplampen

Was de Prelude de enige auto met dat lichtsysteem? Nee, absoluut niet. Was Honda de eerste? Nee, ook niet. Wanneer de eerste auto met klapkoplampen kwam, legt Sjoerd van Bilsen je uit in deze aflevering van Sjoerds Weetjes. Hij toont je de pioneer op dit vlak.

Hij legt je tevens uit wanneer klapkoplampen populair waren en waarom je vandaag de dag geen bewegende koplampsystemen meer ziet. Nee, het is niet dat ze verboden zijn, zoals om onbegrijpelijke reden wel eens wordt beweerd.

Meer Sjoerds Weetjes

Sjoerds Weetjes is een vaste videorubriek van Autovisie. Elke vrijdagmiddag verschijnt een nieuwe aflevering online. In elke vudei staat een bijzonder verhaal centraal. De ene keer richt Sjoerd zich op een nieuw model, de andere keer op het ontstaan van een specifiek type. Soms belicht hij accessoires of legt hij de nadruk op bepaalde ontwikkeling, zoals in aflevering 444 op de klapkoplamp.

Sjoerd staat bekend om zijn diepgang. Soms gaat hij door tot in de nerdinformatie, maar dat wordt door zijn kijkers zeer gewaardeerd. Het biedt vaak een uitleg waarom fabrikanten bepaalde keuzes maken of hebben gemaakt. Dat alles gebaseerd op feiten en interviews met de direct betrokkenen zoals designers, productmanagers en CEO’s.