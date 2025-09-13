Deel dit: Share App Mail Tweet

Bugatti Brouillard: enige ter wereld en duurste auto van Nederland | Sjoerds Weetjes 469

Toen Bugatti de W16 Mistral onthulde, kondigde het legendarische merk het afscheid van de W16-motor aan. Eén man zorgde ervoor dat de W16-krachtcentrale van Bugatti nogmaals zijn klanken mag laten horen. Een Bugatti-fan, een Nederlander. Michel Perridon brengt met de Bugatti Brouillard een ode aan de W16-motor.

In 2022 toonde Bugatti de W16 Mistral en tijdens de opnames van de allesonthullende video over die spectaculaire open tweezitter, begon Sjoerd van Bilsen ook met het afscheid van het motorblok. Het was zo’n anderhalf jaar later, nog voor de start van de bouw van de eerste W16 Mistral, dat Perridon Bugatti vroeg om nog een keer de W16-motor toe te passen in een productiemodel.

Eén Bugatti Brouillard, speciaal voor Michel Perridon

Dat gebeurde, want deze zomer onthulde Bugatti de Brouillard, een one-off. Gebouwd volgens het specifieke recept van Perridon voor het ultieme afscheidsmodel voor de W16. In deze aflevering van Sjoerds Weetjes neemt Sjoerd je exclusief mee in het traject dat Perridon en zijn team voor de Brouillard doorliepen. Hij vertelt het niet eerder vertelde achtergrondverhaal van de Brouillard. Hij legt uit hoe de auto tot stand is gekomen, welke details de auto zo bijzonder en exclusief maken en vooral waarom dit een nieuw hoofdstuk binnen de historie van Bugatti vormt.

