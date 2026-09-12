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Deze (dure) cadeautjes krijg je bij een Ferrari Monza SP1 van 1,8 miljoen euro

Het woordje korting kent Ferrari niet, want zijn raspaardjes gaan als warme broodjes over de toonbank. Toch gebeurde bij de 1,8 miljoen euro kostende Monza SP1 en SP2 iets wonderbaarlijks! Ferrari overlaadde zijn gefortuneerde clientèle met cadeautjes. Zelfs heel praktische zaken van gerenommeerde bedrijven.

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Gratis. Dat is niet echt een woord uit het vocabulaire van Ferrari. De Italianen gaven toch de nodige goodies aan de kopers van de gelimiteerde Monza SP1 en Monza SP2. Natuurlijk betaal je voor die open sportwagens de hoofdprijs, inclusief een flinke marge voor Ferrari zelf.

Goede investering

De kostprijs ligt aanmerkelijk ver onder de vraagprijs, maar de kopers van dergelijke Italiaanse limited editions weten dat de sportwagens op termijn uitstekend renderen. De investering is peanuts in vergelijking met de waarde enkele jaren later. Dan blijkt die 1,8 miljoen euro gewoon wisselgeld te zijn.

Cadeautjes bij aankoop van een Ferrari Monza SP1

In het geval van de Ferrari Monza SP1 en SP2 kreeg de gekozen koper – een dergelijke auto moet je door de fabrikant worden gegund – na het tekenen van het koopcontract met allerlei eisen vanuit de fabrikant een schaalmodel. Die miniatuurversie is niet heel klein overigens. Het is een acht keer verkleinde uitgave van het origineel.

Schaalmodel

Het schaalmodel wordt echter pas kort voor de aflevering overhandigd, want de koper van de sportwagen moet eerst het configuratieprogramma voor de aankleding van de auto hebben doorlopen. Want pas nadat de gelimiteerde sportwagen is geconfigureerd, laat Ferrari het presentje ter waarde van enkele duizenden euro’s maken.

De verkleinde uitgave wordt namelijk een kopie van de originele auto, van carrosseriekleur tot wielen en van interieurkleurstelling tot afwerkingsdetails. De resterende cadeaus zijn praktische items. Wat ze zijn, hoort je in Sjoerds Weetjes 521. Hij doet dat aan de hand van de Monza SP1, waarbij hij laat zien wat je krijgt als je een SP1 boven een SP2 verkiest. Eerder maakten we deze video over de SP2.