Wordt de nieuwe Nissan Leaf zo succesvol als zijn voorganger?

De Nissan Leaf was de eerste volwaardige EV voor het grote publiek én een succes. Door de jaren heen werd de EV-pionier overvleugeld door de concurrentie. Vijftien jaar later moet de rigoureus vernieuwde derde generatie de elektrische Nissan uit het slop trekken.

De Nissan Leaf was in 2010 de eerste, volwaardige elektrische auto en dat resulteerde in goede verkoopcijfers. In Europa werden er een kleine 290.000 verkocht en in Nederland 15.000 exemplaren. Daaronder valt ook de tweede generatie die in 2017 werd geïntroduceerd.

Hopeloos

Die Nissan Leaf levert het merk nog steeds, maar dat is inmiddels een hopeloos achterhaalde EV. Tijd voor een nieuwe. Dat is geen hatchback meer, maar een dertien centimeter kleinere crossover. Met een veel moderner interieur, mooiere materialen aan boord en een multimediasysteem met Google-software.

Startprijs Nissan Leaf 37 mille

De nieuwe Nissan Leaf staat op het CMF-EV platform. Het is feitelijk een ingekorte Ariya. Weet dat op deze bodemplaat ook auto’s als de Renault Megane en de Scenic worden gebouwd. De prijzen voor de Leaf zijn nog niet bekend. Hij moet gaan concurreren met modellen als de Kia EV3, de bestverkochte auto van Nederland. Om kans te maken zal zijn prijs in de buurt van de Kia moeten liggen. Dan moet de Nissan Leaf bij grofweg 37.000 euro beginnen.

Is de Nissan Leaf een caravantrekker?

Met een lengte van 4,35 meter is de Nissan Leaf 5 centimeter langer dan de Kia. De kofferbak meet 437 liter en met de bank plat 1100 liter. Dat is conform deze klasse. Dat geldt niet voor de ruimte achterin. Voor de benen is die ruim voldoende en de bank staat ook hoog genoeg.

De hoofdruimte is passend tot een lengte van 1,85 meter. Meer dan in een concurrent als de Toyota Urban Cruiser, maar minder dan in de Kia EV3. Het trekgewicht is 975 kg.

Gebouwd in Engeland

De Nissan Leaf biedt twee accukeuzes. De kleine variant heeft 52 kWh aan bruikbare capaciteit voor een range van 436 kilometer. De grotere batterij heeft 75 kWh aan bruikbare opslag om 604 kilometer te halen. Snelladen kan hij maximaal met 150 kW. Het zijn NMC-accupakketten die in Engeland worden gemaakt. Letterlijk aan de overzijde van de Leaf-fabriek in Sunderland.

Nismo

De Nissan Leaf heeft voorwielaandrijving. Hij wordt aangedreven door een 177 pk en 345 Nm sterke elektromotor of een exemplaar met 214 pk en 355 Nm. Vierwielaandrijving is mogelijk op dit platform, want dat heeft de Ariya ook. Maar het staat nog niet op de planning. Evenmin wordt de komst van een snelle Nismo-variant toegezegd.

James Bond

De derde generatie van de Nissan Leaf kan in de herfst besteld worden en gaat in de lente van 2026 pas geleverd worden. We konden als ‘Auto van het Jaar’-jurylid alvast een eerste indruk op doen met pre-productie versies van de Nissan Leaf. Dat kon op Millbrook Proving Ground, onder meer bekend uit de James Bond-film Casino Royale.

Nissan Leaf is strakker dan Chinezen

Op het grillige asfalt van de testlocatie liet de Nissan Leaf meerdere gezichten zien. Het onderstel met passieve dempers vangt glooiingen vloeiend op. Ook korte dwarsrichels worden goed verwerkt door de multi-link achteras. De besturing geeft een fijne tegendruk en de neus reageert precies op stuurcommando’s.

De testrit was te kort voor een allesomvattend oordeel, maar hij stuurt nauwkeuriger en het onderstel voelt steviger aan dan de gemiddelde, doorgaans slap afgestemde Chinese SUV in deze klasse. Ook de Kia EV3 voelt zompiger.