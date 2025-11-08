Deel dit: Share App Mail Tweet

Tom by TomTom getest: is dit kastje de ultieme Flitsmeister-killer?

Tom, niet geheel verrassend is dat de naam die TomTom aan zijn nieuwste reisgenoot heeft gegeven. Is dit een serieus antwoord op de gadgets en functionaliteiten van Flitsmeister, of is dit slechts een halfslachtige poging?

Flitsmeister heeft vorig jaar bepaalde functies die voorheen gratis waren verstopt achter een betaalmuur. De uitgelezen kans voor TomTom om een nieuwe flitsmelder te introduceren waarvoor geen abonnement is vereist.

Tom by TomTom als Flitsmeister-alternatief

Net als Flitsmeister waarschuwt TomTom voor meer dan alleen vaste en mobiele flitsers. Ook bij obstakels en file krijg je een melding. Zelf kun je een melding maken door op de centrale knop te drukken. Desgewenst ontvang je ook meldingen wanneer je de maximumsnelheid overschrijdt, maar dat vinkje hebben wij uitgelaten. Dat is immers de rijhulp die ons in moderne auto’s het meeste stoort.

Met een plakstrip en magneetje bevestig je het kastje op je dashboard. TomTom kiest bewust voor een apparaatje zonder scherm. Om te veel afleiding te voorkomen, waarschuwt Tom enkel met luide piepjes en lichtsignalen. Blauw voor flitsers, oranje bij een wegobstakel en rood bij filevorming. In de app kies je de gewenste licht- en geluidssterkte.

Accurate flitsmeldingen

Het voordeel van Tom by TomTom is dat hij altijd automatisch aangaat. De Flitsmeister-app doet dat enkel nog wanneer je maandelijks 2,99 euro aftikt (of met dit slinkse trucje). Weiger je voor de Flitsmeister-app te betalen, dan moet je hem elke rit opnieuw aanzetten. Dat hebben wij gedaan, om te zien of Tom en Flitsmeister dezelfde meldingen geven.

Het goede nieuws is dat het nieuwe kastje van de Nederlandse navigatiespecialist vrijwel alle flitspalen opmerkte die Flitsmeister zag. In onze ervaring komen de rood knipperende filemeldingen wat laat. Op het moment dat wij er een kregen, vormden we al het staartje van de file waar Tom voor waarschuwde.

Groot verbeterpunt voor Tom by TomTom

Gevaar langs de weg meldt de TomTom-gadget wel tijdig. Een belangrijk verschil met de (gratis) Flitsmeister-app, is dat Tom niet vertelt wát er aan de hand is. Hij communiceert immers enkel met licht- en piepsignalen. Een afgesloten rijbaan, ongeluk, stilstaand voertuig of een dier op de weg? We zouden het graag weten.

Ook bij flitsmeldingen zouden we graag weten wat voor flitser het betreft. Flitst-ie roodlichtrijders of hardrijders? Of allebei? En even laten weten wat de maximumsnelheid is, zou ook handig zijn. De Flitsmeister-stem doet dat namelijk wel. De toevoeging van een stemgeluid die concretere informatie kan geven zou Toms waarde als reisgenoot enorm vergroten. Er zit al een speakertje in de TomTom-gadget, wat ons de hoop biedt dat deze functie ooit nog wordt toegevoegd.

Veel duurder dan Flitsmeister One

Nu zijn de functionaliteiten vrij summier. Ergens prettig, want dat houdt hem simpel en zo word je als bestuurder niet te veel gestoord. Het probleem is dat dit kastje niet goedkoop is. TomTom wil 79,99 euro zien voor de gadget. Daar kun je ook meer dan 2 jaar een Flitsmeister Pro-abonnement voor nemen.

Maar er is nog een optie: de Flitsmeister One. Eveneens een schermloze gadget die dat je op je dashboard monteert. Eigenlijk net als Tom. Met dit Flitsmeister-kastje start de app automatisch op en een abonnement is niet vereist. Prijs? Slechts 29,99 euro. Tja, dat maakt de meerprijs voor de TomTom-gadget erg lastig te verdedigen. Kortom: Tom werkt prima, maar is gewoon te duur.